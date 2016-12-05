В Дубне появится социальное такси

Депутат Совета депутатов города Дубны, председатель депутатской комиссии по социальной политике, здравоохранению и работе с ветеранами, Павел Насонов стал инициатором создания в Дубне "социального такси".

Идея пришла, когда Павел Анатольевич в рамках приема населения навестил пенсионерку, которая практически не выходит из дома. «Она пожаловалась, что очень затратно ездить на такси до больницы, а пешком или на общественном транспорте в силу состояния здоровья нет возможности добираться, - рассказывает Павел Насонов. – Тогда обратился к руководству службы такси "Девятка", Курашову Вячаславу. Он поддержал идею создания "социального такси"».

Служба такси будет выделять 42 талона (на 21 поездку туда-обратно) нуждающимся жителям города через Управление социальной защиты. Акция стартует в ближайшее время. При этом решено больше трех талонов в одни руки не давать, чтобы охватить как можно больше человек.

Также Павел Насонов решил и своим примером вдохновить перевозчиков Дубны подключаться к акции помощи пожилым, а также социально незащищенным гражданам. Как руководитель «Раты-Экспресс» совместно с поликлиникой №1 ГАУЗ МО Дубненская городская больница планирую ежемесячно организовывать поездки ветеранов в реабилитационные центры Москвы и Московской области. Примерно раз в месяц социальный автобус будет делать рейсы до Москвы.Первая такая поездка планируется на 9 декабря», - отметил Павел Насонов.