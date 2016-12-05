Парламентский час

1 декабря в Зале заседаний Совета депутатов Дубны состоялся традиционный Парламентский час. Депутаты пригласили заместителя руководителя администрации города по социальным вопросам Николая Мадфеса. Был дан отчет о ремонте детских образовательных заведений (школ и детских садов) за период с 2015 по 2016 год и перспективы подобных работ на следующий.

С 2015 года ремонт образовательных учреждений проходит по программе развития Дубны как наукограда. В 2015 году при общей нехватке финансовых ресурсов был сделан акцент на ремонт кровель – 8 детских учебных заведений получили новые крыши. Всего частичным ремонтом было охвачено 5 детских садов, 8 школ и Центр дополнительного образования «Дружба». В 2016 году размеры финансирования удалось расширить до 15 миллионов рублей, были отремонтированы 6 школ (№ 2,4,5,8,9,10), 3 детских сада: «Золотая рыбка» (инженерная инфраструктура (канализация, вентиляция, водоснабжения, электросети), заливка полов на первом этаже, отремонтированы коридоры с заменой дверей, пищеблок, проведена замена окон на первом этаже, сделан ремонт в ясельной группе с обустройством теплых полов), «Тополек» (замена всех окон, ремонт фасада, замена кровли, укрепление потолочных покрытий) и «Елочка» (ремонт медицинского кабинета, пищеблока, коридоров, частично проведен ремонт в группах, на сэкономленные средства удалось провести ремонт еще 2 групп.

Привлекли дополнительные средства фонда "Сопричастность", которые были собраны в ходе Дня благотворительного труда. Деньги направили на асфальтирование дорожек к детскому саду). При этом ремонт школы № 8 был проведен как за счет бюджетных, так и внебюджетных источников финансирования. Большую помощь в этих работах оказал Объединенный институт ядерных исследований, который с этого года оказывает шефскую помощь этому учебному учреждению.

На 2017 год поданы заявки в Министерство образования МО на капитальный ремонт трех школ (№ 2, 4, 7) для участия в Государственной программе. Есть задача за счет наукоградской программы капитально отремонтировать детский сад «Теремок». Всего на ремонт образовательных учреждений планируется выделить около 29 миллионов рублей.

Депутатов интересовал вопрос об использовании средств, направленных на ремонт детских учреждений, которые были сэкономлены в ходе торгов. Ранее эти средства изымались в госбюджет. Сейчас сэкономленные деньги успевают пройти процедуру повторного конкурса по соответствующим сметам. Таким образом, появилась возможность в текущем году проводить дополнительные ремонтные работы.