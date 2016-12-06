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ГУ МЧС проверяет Дубну 
Сегодня в Дубне началась плановая проверка по вопросам гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах. Проверку проводит Правительственная комиссия Главного управления МЧС России по Московской области во главе с полковником А. Ю. Перегуда, исполняющим обязанности начальника управления гражданской обороны и защиты населения.

Мероприятия разделены на два этапа. Первый начался сегодня (проверка по вопросам гражданской обороны) и пройдет также 8 и 9 декабря. В его рамках будут проверены предприятия и учреждения города, участвующие в обеспечении гражданской обороны города. Второй этап, 7 декабря, включает в себя тактико-специальные учения с органами управления, силы и средства Дубненского городского звена МОСЧС по теме «Организация работ Дубненского городского звена МОСЧС по управлению силами и средствами при возникновении ЧС, вызванной взрывом бытового газа в многоквартирном жилом доме».

В целом такая проверка проводится раз в пять лет и направлена на то, чтобы оценить силы и средства гражданской обороны города для защиты населения.

06-12-2016
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