Глава Дубны Вячеслав Мухин проведет очередной прием предпринимателей

Во вторник 13 декабря в 17:00 глава города Вячеслав Мухин проведет очередной прием дубненских предпринимателей. Встреча состоится в Торгово-промышленной палате Дубны.

При записи на прием обязательна предварительная информация о том, по каким вопросам обращается заявитель, а также контактные данные заявителя. После записи каждый заявитель информируется о конкретном времени его приема. Напомним, все встречи проходят в индивидуальном порядке. На прием каждого посетителя отводится в среднем до 20 минут.

Записаться на приём можно по телефонам в Дубне 212-75-18, 212-12-76 или по электронной почте tpp@dubna.ru