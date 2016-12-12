Города Принят бюджет города на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов

Краткие характеристики документа представила на заседании председатель комитета по финансам и экономике Мария Игнатьева. Затем председатель Контрольно-счетной палаты Надежда Каприна огласила результаты контрольно-аналитического изучения окончательной редакции проекта бюджета. 8 декабря на Совете депутатов практически единогласно был принят бюджет города на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов.Краткие характеристики документа представила на заседании председатель комитета по финансам и экономике Мария Игнатьева. Затем председатель Контрольно-счетной палаты Надежда Каприна огласила результаты контрольно-аналитического изучения окончательной редакции проекта бюджета. Об итогах работы над проектом (трижды за две недели собиравшейся на заседания) постоянной комиссии Совета депутатов по бюджету, финансам и налогам доложил ее председатель Евгений Углов. После обсуждения депутаты утвердили проект бюджета большинством голосов: 15 (включая председателя) – за, 2 – воздержались. Об итогах работы над проектом (трижды за две недели собиравшейся на заседания) постоянной комиссии Совета депутатов по бюджету, финансам и налогам доложил ее председатель Евгений Углов. После обсуждения депутаты утвердили проект бюджета большинством голосов: 15 (включая председателя) – за, 2 – воздержались. При этом основные характеристика бюджета выглядят следующим образом: При этом основные характеристика бюджета выглядят следующим образом: - общий объем доходов бюджета г. Дубны в сумме 1 995 407 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы РФ в сумме 874 131 тыс. рублей;

- общий объем расходов бюджета в сумме 2044253 тыс. рублей

- дефицит бюджета города в сумме 48 846 тыс. рублей. - общий объем доходов бюджета г. Дубны в сумме 1 995 407 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы РФ в сумме 874 131 тыс. рублей;- общий объем расходов бюджета в сумме 2044253 тыс. рублей- дефицит бюджета города в сумме 48 846 тыс. рублей. Как отметила Мария Игнатьева, председатель Комитета по финансам и экономике Администрации г Дубны, в течение бюджетного процесса пришлось внести коррективы и в результате принять дефицитный бюджет. Эти корректировки были произведены на основании проекта закона Московской области "О бюджете Московской области", по которому городу был снижен дополнительный норматив отчислений от налогов на доходы физических лиц, в результате в бюджете Дубны на 2017 год образовался дефицит около 49 млн рублей. При этом Мария Владимировна подчеркнула: «Было принято решение не снижать ранее утверждённые и заложенные расходы в бюджет. Поэтому мы ушли в дефицит порядка 49 миллионов рублей (6 %) . Тем не менее, в бюджете 2017 года нам удалось увеличить расходы на некоторые «болевые точки», в первую очередь на благоустройство, содержание дорог и уборку тротуаров. Будем работать над повышением эффективности расходования бюджетных средства, чтобы каждый затраченный рубль приносил пользу городу». Совет депутатов рассматривал бюджет в течение 2 месяцев. В рамках работы проходили и публичные слушания. Председатель бюджетной комиссии Совета депутатов Евгений Углов отметил, что просьбы, которые жители озвучили в ходе публичных слушаний, Администрация города удовлетворила и предусмотрела соответствующее финансирование. Поэтому Евгений Дмитриевич призвал жителей активнее ходить на публичные мероприятия. Совет депутатов рассматривал бюджет в течение 2 месяцев. В рамках работы проходили и публичные слушания. Председатель бюджетной комиссии Совета депутатов Евгений Углов отметил, что просьбы, которые жители озвучили в ходе публичных слушаний, Администрация города удовлетворила и предусмотрела соответствующее финансирование. Поэтому Евгений Дмитриевич призвал жителей активнее ходить на публичные мероприятия. В целом Евгений Углов так прокомментировал проект бюджета: «Кардинальных изменений в бюджете 2017 года по сравнению с действующим решением, практически нет. Но есть отдельные моменты, на которых стоит остановиться. Большой вехой в нашей истории будет окончательное погашение долларового кредита. Это произойдет в 2017 году. Тем самым мы стабилизируем наш бюджет от валютной зависимости. Надеюсь, это даст нам некоторое послабление, в том числе в прогнозах. По расходным обязательствам, как было отмечено на заседании Совета, депутаты обратили внимание на состояние дорог и на 2017 год предусмотрено дополнительное финансирование (в размере 4 млн. рублей) на эти цели. В целом Евгений Углов так прокомментировал проект бюджета: «Кардинальных изменений в бюджете 2017 года по сравнению с действующим решением, практически нет. Но есть отдельные моменты, на которых стоит остановиться. Большой вехой в нашей истории будет окончательное погашение долларового кредита. Это произойдет в 2017 году. Тем самым мы стабилизируем наш бюджет от валютной зависимости. Надеюсь, это даст нам некоторое послабление, в том числе в прогнозах. По расходным обязательствам, как было отмечено на заседании Совета, депутаты обратили внимание на состояние дорог и на 2017 год предусмотрено дополнительное финансирование (в размере 4 млн. рублей) на эти цели. Также мы попросили Администрацию подготовить дорожные карты на случай, если получить дополнительные перечисления из бюджета Московской области или если налоговая база увеличится в связи с мегапроектами, которые реализуются на территории города. Как только увеличение доходов произойдет, именно на эти целевые вещи будет направлено финансирование.. В целом, как уже заявили и Контрольно-счетная палата, и администрация города, бюджет сбалансирован: резких движений мы не делаем, но актуальные вопросы там отражены. А, главное, это еще не окончательная точка – будут еще 12 корректировок в течение года".



Также мы попросили Администрацию подготовить дорожные карты на случай, если получить дополнительные перечисления из бюджета Московской области или если налоговая база увеличится в связи с мегапроектами, которые реализуются на территории города. Как только увеличение доходов произойдет, именно на эти целевые вещи будет направлено финансирование.. В целом, как уже заявили и Контрольно-счетная палата, и администрация города, бюджет сбалансирован: резких движений мы не делаем, но актуальные вопросы там отражены. А, главное, это еще не окончательная точка – будут еще 12 корректировок в течение года". В Мой Мир Share