Дизайн и хостинг - "Компания Контакт" Реклама на сайте | Мобильная версия




Новости
Города
ОЭЗ "Дубна"
Сегодня в мире
В мире спорта
УПФ и Соцзащита
Религии
Компании КОНТАКТ
Культурная жизнь
Спорта
Разное
О Дубне
Видео
Культура
Информация
Ресурсы
Партнёры
Реклама в Дубне
Города
Глава города встретился с сотрудниками МУП «Электросеть» 
Глава города Вячеслав Мухин продолжает встречи с коллективами предприятий города.
Очередная прошла в муниципальном унитарном предприятии «Электросеть», которое с января 2017 года вольется в "Мособлэнерго".

Вячеслав Борисович познакомил трудовой коллектив с последними новостями города. Рассказал о достижениях уходящего года, открытии нового музея истории крылатых ракет, центра молодежного инновационного творчества, о ходе строительстве моста.

После вступительной части сотрудники «Электросети» задали интересующие вопросы Главе города. Жители спрашивали об обустройстве новых тротуаров, отлове бродячих собак, интересовались, как изменится жизнь города с началом строительных работ по возведению моста. Не остался без внимания и вопрос о ремонте дорог и тоннеля.

Вячеслав Борисович на все вопросы дал развернутые ответы, пояснил ситуацию с дорогами. В том числе Глава города отметил, что на следующий год запланировано 10 тыс. кв. м. ямочного ремонта, кроме того Администрация города делает все возможное, чтобы принять участие в областной программе по капитальному ремонту дорог.

В завершении встречи директор МУП «Электросеть» Игорь Морозов поблагодарил Главу города за активное содействии в переговорах с в "Мособлэнерго". В результате МУП "Электросеть" войдет в областную организацию как филиал, как настаивали депутаты Совета депутатов. Также удалось договориться и полностью сохранить штатное расписание.

В ответ Вячеслав Борисович подчеркнул, что городу нужна сильная «Электросеть», поэтому было принципиально важно решить вышеизложенные моменты. Встречи с коллективами предприятий города планируется и в дальнейшем продолжатся на регулярной основе.

12-12-2016
Рекомендуем
Дубнометр
Прогноз погоды
ДубноВетр
Рестораны и кафе - Дуб-Ням
Турфирмы - Пора на отдых
Расписание поездов
Расписание автобусов
Частные объявления
Алло такси
Радиация в Дубне
Курсы валют
Афиша
Сегодня в мире
В мире спорта
Видео новости
Улица Энтузиастов




Copyright © 2008 “Компания Контакт”, "Дубна.Ру", Лицензия Минпечати Эл № 77-4556
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "Дубну.Ру" обязательна.
E-mail: master@dubna.ru

Рейтинг@Mail.ru