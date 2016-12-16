Города Обсудили стратегию развития города В Дубне широко обсуждается проект Стратегии социально-экономического развития наукограда Дубна на 2017-2026 годы. Этот документ в течение года разрабатывался сотрудниками МБУ «Дирекция развития наукограда Дубна» и Администрации города. Были созданы специальные профильные рабочие комиссии, куда вошли представители общественности (всего более 200 человек). Каждая такая группа отвечала за формирование одного из разделов документа (экономика, социальная сфера, инфраструктура, среда обитания и др.). В итоге этот объемный документ охватил все сферы жизни города, от ЖКХ до развития инновационной инфраструктуры. В первую очередь, проект Стратегии обсудили на очередном заседании научно-технического совета города, в который входят директора градообразующих предприятий, представители ОИЯИ, Совета депутатов, университета «Дубна», торгово-промышленной палаты, Администрации города. Возглавляет НТС - Глава города Дубны Вячеслав Мухин. В итоге этот объемный документ охватил все сферы жизни города, от ЖКХ до развития инновационной инфраструктуры. В первую очередь, проект Стратегии обсудили на очередном заседании научно-технического совета города, в который входят директора градообразующих предприятий, представители ОИЯИ, Совета депутатов, университета «Дубна», торгово-промышленной палаты, Администрации города. Возглавляет НТС - Глава города Дубны Вячеслав Мухин. Перед научно-техническим советом выступили заместитель Руководителя Администрации города Дубны Никита Смирнов. «Стратегия развития города – это документ, который отвечает на вопрос, как будет жить и куда двигаться наш город в течение ближайших 9 лет, – пояснил Никита Александрович. – Это комплексный документ, в котором рассмотрено развитие всех сфер наукограда в совокупности – образование, здравоохранение, инженерная и транспортная инфраструктура. Если говорить о том, как положения Стратегии будут воплощаться в жизнь, то в документе имеется план по их реализации, где по каждому разделу расписаны конкретные мероприятия с датами, сроками и лицами, ответственными за их выполнение». Перед научно-техническим советом выступили заместитель Руководителя Администрации города Дубны Никита Смирнов. «Стратегия развития города – это документ, который отвечает на вопрос, как будет жить и куда двигаться наш город в течение ближайших 9 лет, – пояснил Никита Александрович. – Это комплексный документ, в котором рассмотрено развитие всех сфер наукограда в совокупности – образование, здравоохранение, инженерная и транспортная инфраструктура. Если говорить о том, как положения Стратегии будут воплощаться в жизнь, то в документе имеется план по их реализации, где по каждому разделу расписаны конкретные мероприятия с датами, сроками и лицами, ответственными за их выполнение». В выступлении были озвучены основные положения Стратегии. Особое внимание Никита Александрович обратил на перечень мероприятий, которые наукоград Дубна отправит на конкурс для получения выделяемых государством бюджетных средств. Ранее финансирование для реализации наукоградских программ распределялось на пропорциональной основе в зависимости от численности населения. С 2017 года происходят изменения в системе распределения денежных средств: 70 процентов всей суммы будет распределено по старому принципу, а 30 процентов будет разыгрываться на конкурсной основе. Подавать на конкурс можно лишь мероприятия, которые отражают реализацию Стратегии, причем все они должны быть направлены на создание условий или реализацию конкретных инновационных проектов. «Мы подаем на конкурс мероприятия, направленные на развитие кооперации наших новых компаний, приходящих в Особую экономическую зону «Дубна», с предприятиями и учреждениями города, – уточнил Никита Александрович в своем сообщении. – Планируется создание виртуального центра коллективного пользования, проведение сертификации лабораторий, которые у нас уже открыты и функционируют и еще ряд мероприятий». В выступлении были озвучены основные положения Стратегии. Особое внимание Никита Александрович обратил на перечень мероприятий, которые наукоград Дубна отправит на конкурс для получения выделяемых государством бюджетных средств. Ранее финансирование для реализации наукоградских программ распределялось на пропорциональной основе в зависимости от численности населения. С 2017 года происходят изменения в системе распределения денежных средств: 70 процентов всей суммы будет распределено по старому принципу, а 30 процентов будет разыгрываться на конкурсной основе. Подавать на конкурс можно лишь мероприятия, которые отражают реализацию Стратегии, причем все они должны быть направлены на создание условий или реализацию конкретных инновационных проектов. «Мы подаем на конкурс мероприятия, направленные на развитие кооперации наших новых компаний, приходящих в Особую экономическую зону «Дубна», с предприятиями и учреждениями города, – уточнил Никита Александрович в своем сообщении. – Планируется создание виртуального центра коллективного пользования, проведение сертификации лабораторий, которые у нас уже открыты и функционируют и еще ряд мероприятий». Заседание сопровождалось оживленной дискуссией. Были озвучены некоторые поправки и комментарии присутствующих к варианту Стратегии. Например,вице-директор Объединенного института ядерных исследований Григорий Трубников порекомендовал включить в документ список конкретных шагов на ближайшие 2-3 года. Еще одним его важным дополнением стало привлечение стран-участниц ОИЯИ к реализации новых инвестиционных проектов на территории Дубны. Несмотря на активное обсуждение Стратегии, все участники отметили, что была проведена серьезная работа при создании документа, который в полной мере отражает основные цели развития наукограда, а также сохраняет традиции города. Проект документа был принят единогласно. Заседание сопровождалось оживленной дискуссией. Были озвучены некоторые поправки и комментарии присутствующих к варианту Стратегии. Например,вице-директор Объединенного института ядерных исследований Григорий Трубников порекомендовал включить в документ список конкретных шагов на ближайшие 2-3 года. Еще одним его важным дополнением стало привлечение стран-участниц ОИЯИ к реализации новых инвестиционных проектов на территории Дубны. Несмотря на активное обсуждение Стратегии, все участники отметили, что была проведена серьезная работа при создании документа, который в полной мере отражает основные цели развития наукограда, а также сохраняет традиции города. Проект документа был принят единогласно. Следом в Администрации города прошли публичные слушания по обсуждению проекта Стратегии развития Дубны 2017-2026, на которых присутствовали члены Общественной палаты города, представитель ОИЯИ, горожане, а также Директор МБУ «Дирекция развития наукограда» Дмитрий Куликов и заместитель Руководителя Администрации города Дубны Никита Смирнов, озвучивший положения Стратегии и ответивший на все вопросы присутствующих. Следом в Администрации города прошли публичные слушания по обсуждению проекта Стратегии развития Дубны 2017-2026, на которых присутствовали члены Общественной палаты города, представитель ОИЯИ, горожане, а также Директор МБУ «Дирекция развития наукограда» Дмитрий Куликов и заместитель Руководителя Администрации города Дубны Никита Смирнов, озвучивший положения Стратегии и ответивший на все вопросы присутствующих. Заключительное обсуждение Стратегии состоялось в рамках Общественного Совета ОИЯИ. Сотрудникам института также был представлен на рассмотрение проект Стратегии развития наукограда. По итогам выступления Никиты Александровича Смирнова, который по традиции провел презентацию документа, перед присутствующими выступили сотрудники ОИЯИ. Так, они предложили включить в Стратегию задачу по приведению в порядок всех скверов и парков Дубны, озеленению проспекта Боголюбова. Отдельно был рассмотрен вопрос организации детского отдыха. Ратовали дубненцы и за внесение в текст документы фразы о «сохранении исторически сложившегося облика институтской части». Интересовались дубненцы и о школе-интернате для одаренных детей. На все вопросы представители Администрации дали развернутые ответы, а предложения были запротоколированы и приняты к сведению. Заключительное обсуждение Стратегии состоялось в рамках Общественного Совета ОИЯИ. Сотрудникам института также был представлен на рассмотрение проект Стратегии развития наукограда. По итогам выступления Никиты Александровича Смирнова, который по традиции провел презентацию документа, перед присутствующими выступили сотрудники ОИЯИ. Так, они предложили включить в Стратегию задачу по приведению в порядок всех скверов и парков Дубны, озеленению проспекта Боголюбова. Отдельно был рассмотрен вопрос организации детского отдыха. Ратовали дубненцы и за внесение в текст документы фразы о «сохранении исторически сложившегося облика институтской части». Интересовались дубненцы и о школе-интернате для одаренных детей. На все вопросы представители Администрации дали развернутые ответы, а предложения были запротоколированы и приняты к сведению. В скором времени Стратегия будет направлена на согласование в Министерство образования и науки РФ, а после этого вынесена на рассмотрение городского Совета депутатов. Только открытость и согласованность этого важнейшего документа позволит воплотить его в жизнь в интересах развития нашего города. В скором времени Стратегия будет направлена на согласование в Министерство образования и науки РФ, а после этого вынесена на рассмотрение городского Совета депутатов. Только открытость и согласованность этого важнейшего документа позволит воплотить его в жизнь в интересах развития нашего города.

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