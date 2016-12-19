Повестка дня заседания Городской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений

Заседание состоится 21 декабря 2016 года в 11:00 по адресу: ул. Академика Балдина д.2, комната 117 (1 этаж).

1. О выполнении Дубненского городского трехстороннего соглашения в части обязательств по заработной плате и уровню безработицы в г.Дубне.Усов Александр Александрович – руководитель Администрации города Дубны Московской области.Гогенко Ирина Михайловна – директор ГКУ «Дубненский центр занятости населения г.Дубны».

2. О внесении изменений в Дубненское городское трехстороннее соглашение между органами местного самоуправления, Координационным советом организаций профсоюзов и работодателями г.Дубны на 2015-2017 годы по вопросу организации и сдачи норм ГТО.Минаев Геннадий Анатольевич – начальник Управления по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Дубны.

3. О практике работы и дальнейшем развитии социального партнерства в учреждениях образования города Дубны.Ушакова Валентина Ивановна – председатель профсоюзной организации работников народного образования.

4. Анализ несчастных случаев, закончившихся смертью на производстве.Короткевич Александр Михайлович – эксперт отдела экономики, социальной сферы и услуг Комитета по финансам и экономике Администрации города Дубны.

5. Об итогах реализации мер, направленных на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства в г.Дубне.Смирнов Никита Александрович – заместитель руководителя Администрации города Дубны Московской области.

6. О работе по профессиональной ориентации учащихся.Гогенко Ирина Михайловна – директор ГКУ «Дубненский центр занятости населения г.Дубны».Виноградова Татьяна Константиновна – начальник Управления народного образования Администрации города Дубны.

7. Об утверждении Плана работы Городской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений на 2017 год.Усов Александр Александрович – руководитель Администрации города Дубны Московской области.8. Разное.