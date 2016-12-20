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Уважаемые работники и ветераны энергетического комплекса Дубны! 
Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём энергетика!

Энергетическая отрасль – основа развития экономики и жизнеобеспечения каждого города, и государства в целом.

Ваш труд приносит тепло в наши дома, школы, детские сады, больницы. Бесперебойная работа предприятий и государственных учреждений, это также результат вашей деятельности.

Рождение и развитие Дубны тесно связаны с энергетической составляющей нашего города. Вы вносите весомый вклад в деятельность научной сферы, в динамичное развитие всей экономики нашего города.

Вам удается преодолевать сложности, связанные с периодом реформирования отрасли. Энергетические структуры Дубны – ОГЭ ОИЯИ, ОАО «Энергия – Тензор», ОАО «ПТО ГХ» работают стабильно, обеспечивая качество и надёжность предоставляемых коммунальных услуг.

Спасибо вам за добросовестную работу, профессионализм, умение решать самые сложные задачи. Желаю вам дальнейших успехов, здоровья и благополучия вашим семьям.

Глава города Дубны В.Б.Мухин

20-12-2016
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