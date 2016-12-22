Приглашение на Новогодний бал

Молодежный совет при Главе города Дубны приглашает на Новогодний городской бал! Он состоится 25 декабря 2016 года с 17.00 до 22.00 час. в малом зале ДК "Мир", и начнется с торжественного мероприятия, посвященного подведению итогов реализации молодежной политики города Дубны.

Участникам нужно иметь сменную обувь и удобную одежду. Репетиции будут проходить и в ДК "Мир" по понедельникам, средам и пятницам. Расписание и актуальные новости можно узнать в группе социальной сети, перейдя по ссылке: https://vk.com/topic-134259106_34503558. Начало всех репетиций в 19:00 час.

К участию в мероприятии приглашаются и исполнители песен, инструментальные группы и хоры.

Рекомендуемая форма одежды и аксессуары:

Леди – платья, бальные платья, карнавальные маски, перчатки.Джентльменам - брюки темного цвета, костюмы, белый верх, смокинги, парадные формы, карнавальные маски. Готовьте платья, костюмы и осуществляйте мечту!Принять участие может любой желающий от 14 лет!

Ждем всех с отличным настроением! Общее количество участников и зрителей ограничено. Для участия необходимо зарегистрироваться, написав свое ФИО и контактный телефон в обсуждениях в указанной выше группе социальной сети, либо прислать свои данные на почту отдела молодежной политики odm_dubna@mail.ru или по телефону 8 (496)218-05-05 (353,352).