Уважаемые жители и гости города!

ОМВД России по г.о. Дубна информирует вас о том, что в период проведения праздничных мероприятий для организации правопорядка и общественной безопасности будут привлечены сотрудники ОМВД России по г.о. Дубна.

- Вертолётная площадка в Ратмино

- Молодёжная поляна (ИЧ возле ДК «МИР)

- Территория Парка семейного отдыха (БВ за ТЦ «Маяк»)

- Участок территории, прилегающей к ограждению Дворца спорта «Радуга» (ЛБ)

Обращаем ваше внимание, что для использования пиротехники на территории города выделено 4 площадки:Просим вас быть бдительными и соблюдать общественный порядок при проведении праздничных мероприятий. В случае, если вы стали свидетелем правонарушений – просьба сообщить в Дежурную часть по тел. 8-496-214-71-19 или по номеру 112.

Специалист по связям с общественностьюи взаимодействию со СМИ М.С. Ватолина