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Уважаемые жители и гости города! 
ОМВД России по г.о. Дубна информирует вас о том, что в период проведения праздничных мероприятий для организации правопорядка и общественной безопасности будут привлечены сотрудники ОМВД России по г.о. Дубна.

Обращаем ваше внимание, что для использования пиротехники на территории города выделено 4 площадки:

    - Вертолётная площадка в Ратмино
    - Молодёжная поляна (ИЧ возле ДК «МИР)
    - Территория Парка семейного отдыха (БВ за ТЦ «Маяк»)
    - Участок территории, прилегающей к ограждению Дворца спорта «Радуга» (ЛБ)
Просим вас быть бдительными и соблюдать общественный порядок при проведении праздничных мероприятий. В случае, если вы стали свидетелем правонарушений – просьба сообщить в Дежурную часть по тел. 8-496-214-71-19 или по номеру 112.

Специалист по связям с общественностью
и взаимодействию со СМИ М.С. Ватолина

26-12-2016
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