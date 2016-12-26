ОМВД России по г.о. Дубна информирует вас о том, что в период проведения праздничных мероприятий для организации правопорядка и общественной безопасности будут привлечены сотрудники ОМВД России по г.о. Дубна.
Обращаем ваше внимание, что для использования пиротехники на территории города выделено 4 площадки:
- Вертолётная площадка в Ратмино
- Молодёжная поляна (ИЧ возле ДК «МИР)
- Территория Парка семейного отдыха (БВ за ТЦ «Маяк»)
- Участок территории, прилегающей к ограждению Дворца спорта «Радуга» (ЛБ)
Просим вас быть бдительными и соблюдать общественный порядок при проведении праздничных мероприятий. В случае, если вы стали свидетелем правонарушений – просьба сообщить в Дежурную часть по тел. 8-496-214-71-19 или по номеру 112.
Специалист по связям с общественностью
и взаимодействию со СМИ М.С. Ватолина
26-12-2016