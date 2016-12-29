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Дорогие дубненцы! 
От всей души поздравляю вас с наступающими замечательными праздниками – Новым годом и Рождеством Христовым!

Эти праздники объединяют нас общими надеждами, новыми планами, ожиданием радостных перемен.

Осталось совсем немного времени, и нынешний год станет частью истории. Это было время напряжённой работы, профессиональных успехов, продуманных и взвешенных решений. И каждый из нас внёс посильный вклад в развитие нашего родного города.

Безусловно, нам еще многое нужно сделать, чтобы перемены к лучшему почувствовал каждый. Впереди – множество интересных и важных проектов, стратегических инвестиционных и социальных программ.

В эти предпраздничные дни мы с надеждой смотрим в будущее, находимся в ожидании ярких событий и добрых свершений.

Желаю вам сердечного и душевного тепла, согласия и мира, удачи и счастья! Здоровья вам и вашим близким!

Глава города Дубны В.Б. Мухин

Уважаемые дубненцы!

Примите искренние поздравления с наступающим Новым 2017 годом и Рождеством!

Эти удивительные дни, которых все мы ждем с особым чувством и настроением, – время для наших новых планов и подведения итогов уходящего года.

Пусть новый год принесет в каждую семью мир и согласие, благополучие и радость. Пусть семейный очаг согревает каждого из нас даже в самые трудные минуты. Желаю крепкого здоровья, счастья и любви!

С уважением, И.К. Роднина
Депутат Государственной Думы РФ

29-12-2016
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