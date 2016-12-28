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29 августа 2016 года вышло постановление правительства Московской области об утверждении проекта планировки территории для размещения моста. Летом 2016 года правительство России распределило 12,1 млрд рублей, поступивших на тот момент в Федеральный дорожный фонд через систему «Платон», между региональными проектами, в их числе на мост через Волгу в Дубне.29 августа 2016 года вышло постановление правительства Московской области об утверждении проекта планировки территории для размещения моста. В середине октября был объявлен конкурс на строительство моста через Волгу в Дубне. Начальная цена контракта составила 9 319 292 569,30 рублей. Участниками конкурса стали три компании, победителем признано ПАО «Мостотрест». В середине октября был объявлен конкурс на строительство моста через Волгу в Дубне. Начальная цена контракта составила 9 319 292 569,30 рублей. Участниками конкурса стали три компании, победителем признано ПАО «Мостотрест». В Дубне строительными работами будет заниматься 13 отряд компании "Мостотрест" - "МОСТООТРЯД-90" из Дмитрова.

С декабря на двух берегах Волги начались подготовительные работы. В Дубне строительными работами будет заниматься 13 отряд компании "Мостотрест" - "МОСТООТРЯД-90" из Дмитрова.С декабря на двух берегах Волги начались подготовительные работы. Параметры моста Мост состоит из трех частей: пролет через Волгу и две эстакады: правобережная и левобережная.

С правого берега мост начинается от кругового движения на пересечении улицы Вернова и проспекта Боголюбова. «Подниматься» мост начнет в 1,7 м от кругового движения. На улице Вернова будут установлены четыре опоры, мост пройдет над улицей Станционной и железной дорогой. В левобережье – над песчаным пляжем и «выйдет» к Дворцу спорта «Радуга». Мост состоит из трех частей: пролет через Волгу и две эстакады: правобережная и левобережная.С правого берега мост начинается от кругового движения на пересечении улицы Вернова и проспекта Боголюбова. «Подниматься» мост начнет в 1,7 м от кругового движения. На улице Вернова будут установлены четыре опоры, мост пройдет над улицей Станционной и железной дорогой. В левобережье – над песчаным пляжем и «выйдет» к Дворцу спорта «Радуга». Характеристики моста: • общая длина – 1940 метров;

• длина моста – 485 метров;

• ширина пролета над руслом – 168 метров;

• полос движения – 4 (по две в каждую сторону);

• пропускная способность – 4420 автомобилей в час;

• расчетная скорость по мосту – 80 км/час;

• тротуары – 2 (ширина 1,5 метра);

• остановки общественного транспорта – 2 (по одной в каждую сторону);

• пешеходные переходы – 2. Цена и сроки • сумма контракта – 8,75 млрд рублей;

• срок исполнения – 25 месяцев;

• начало строительства – январь 2017 года

• окончание строительства – январь 2019 года. В контракте указан график финансирования строительства. В контракте указан график финансирования строительства. Изъятие участков под строительство Под изъятие попали два земельных участка без домов на улице Спортивной. В смете у подрядчика предусмотрена компенсация на выкуп участков, но владелец взамен изъятых хочет получить участки в городе. Вопрос пока остается в стадии решения. Под изъятие попали два земельных участка без домов на улице Спортивной. В смете у подрядчика предусмотрена компенсация на выкуп участков, но владелец взамен изъятых хочет получить участки в городе. Вопрос пока остается в стадии решения. Городки для строителей В конкурсной документации указано, что на строительство моста компания направит более 1000 специалистов. В проекте строительства мостового перехода, который прошел госэкспертизу, есть площадки под размещение городков строителей (общежития и административные здания) на левом и правом берегах. При их возведении будут соблюдены все необходимые нормы. Так, площадки под городки огородят, заасфальтируют. Вагончики, которые мы видим сейчас, для проживания не предназначены, а используются для обогрева рабочих, как пункты управления. После окончания строительства все демонтируют, увезут, а площадки, которые останутся, будут использованы для спортивных сооружений или площадок. В конкурсной документации указано, что на строительство моста компания направит более 1000 специалистов. В проекте строительства мостового перехода, который прошел госэкспертизу, есть площадки под размещение городков строителей (общежития и административные здания) на левом и правом берегах. При их возведении будут соблюдены все необходимые нормы. Так, площадки под городки огородят, заасфальтируют. Вагончики, которые мы видим сейчас, для проживания не предназначены, а используются для обогрева рабочих, как пункты управления. После окончания строительства все демонтируют, увезут, а площадки, которые останутся, будут использованы для спортивных сооружений или площадок. Почему мост строится сразу с двух сторон? «Причины две, – объяснил Александр Крымский. – Во-первых, сжатые сроки строительства – 25 месяцев заложено контрактом, это очень серьезный срок. Для того чтобы его выдержать, необходимо вести строительство именно с двух сторон. Это будет быстрее. Во-вторых, технология предусматривает навесной монтаж, мы должны соединиться (состыковаться) прямо над руслом реки Волги». «Причины две, – объяснил Александр Крымский. – Во-первых, сжатые сроки строительства – 25 месяцев заложено контрактом, это очень серьезный срок. Для того чтобы его выдержать, необходимо вести строительство именно с двух сторон. Это будет быстрее. Во-вторых, технология предусматривает навесной монтаж, мы должны соединиться (состыковаться) прямо над руслом реки Волги». До начала навигации в 2017 году планируется успеть сделать До начала навигации в 2017 году планируется успеть сделать До начала навигации планируется приступить к строительству трех русловых опор. Мы должны выполнить свайное основание, а сами тела опор будут строиться уже в процессе навигации, но ходу речных судов мешать не будут, потому что судовой пролет будет свободен от конструкций.

Максимальный пролет моста в русле – 168 метров, чтобы свободно проходили речные суда. И эта технология строительства – одновременно с двух сторон – единственная, которая может позволить перекрыть такой пролет. До начала навигации планируется приступить к строительству трех русловых опор. Мы должны выполнить свайное основание, а сами тела опор будут строиться уже в процессе навигации, но ходу речных судов мешать не будут, потому что судовой пролет будет свободен от конструкций.Максимальный пролет моста в русле – 168 метров, чтобы свободно проходили речные суда. И эта технология строительства – одновременно с двух сторон – единственная, которая может позволить перекрыть такой пролет. Защита жителей от шума стройки «При первой встрече с подрядчиком, мы проговорили – как минимизировать неудобства от стройки такого крупного объекта, – рассказал Вячеслав Мухин. – Мы нашли понимание. Сроки сжатые, понятно, что придется работать круглосуточно. Договорились, что в ночное время будут проводиться бесшумные и малошумные работы».

Каким образом и куда будут свозить грунт?

Город предоставляет площадки для отсыпки грунта на обоих берегах. Поэтому через плотину самосвалы с грунтом ездить не будут.

«Мы пытаемся использовать этот грунт на нужды города, что позволит удешевить строительство каких-то объектов – уточнил Глава Дубны. – Мы постарались минимизировали езду по городу. Договорились с подрядчиком, чтобы грузовики не ездили по улицам Спортивной и Ленина. Для этого есть грунтовая дорога в ОЭЗ, а грунт предназначен для укрепления откосов Южной канавы. На правом берегу нашли площадку, но тут будут небольшие неудобства жителям. Речь идет о территории в квартале 24, где планировалось строительство детсада, там огромный котлован. Его мы планируем засыпать. Жители в будущем получат хорошую площадку, большой двор. Но надо потерпеть немного». «При первой встрече с подрядчиком, мы проговорили – как минимизировать неудобства от стройки такого крупного объекта, – рассказал Вячеслав Мухин. – Мы нашли понимание. Сроки сжатые, понятно, что придется работать круглосуточно. Договорились, что в ночное время будут проводиться бесшумные и малошумные работы».Каким образом и куда будут свозить грунт?Город предоставляет площадки для отсыпки грунта на обоих берегах. Поэтому через плотину самосвалы с грунтом ездить не будут.«Мы пытаемся использовать этот грунт на нужды города, что позволит удешевить строительство каких-то объектов – уточнил Глава Дубны. – Мы постарались минимизировали езду по городу. Договорились с подрядчиком, чтобы грузовики не ездили по улицам Спортивной и Ленина. Для этого есть грунтовая дорога в ОЭЗ, а грунт предназначен для укрепления откосов Южной канавы. На правом берегу нашли площадку, но тут будут небольшие неудобства жителям. Речь идет о территории в квартале 24, где планировалось строительство детсада, там огромный котлован. Его мы планируем засыпать. Жители в будущем получат хорошую площадку, большой двор. Но надо потерпеть немного». Как в Дубну будут доставлять массивные металлоконструкции для моста Для монолитных конструкций бетон будет доставляться автобетоносмесителями с трех заводов.

«Основной завод находится в Дмитрове, – уточнил Александр Витальевич, – потому что здесь выпускается бетон, предназначенный именно для строительства мостов. В Дубне на данный момент таких заводов нет. Мы начинаем с ними работать, для того чтобы привести составы бетона в соответствие. Скорее всего, подключим два завода в Дубне – один на левом берегу, другой – на правом».

Все многотонные конструкции будут монолитными. И речные, и береговые опоры будут заливаться на месте.

«Все отливается из монолита, никаких сборных конструкций здесь не будет», – отметил руководитель строительства. – Металлические пролетные конструкции еще неизвестно с какого завода будут поставляться, потому что будет объявлен тендер, определен поставщик. Поставляться они будет автотранспортом на оба берега сразу, так как сборка будет с двух берегов». Для монолитных конструкций бетон будет доставляться автобетоносмесителями с трех заводов.«Основной завод находится в Дмитрове, – уточнил Александр Витальевич, – потому что здесь выпускается бетон, предназначенный именно для строительства мостов. В Дубне на данный момент таких заводов нет. Мы начинаем с ними работать, для того чтобы привести составы бетона в соответствие. Скорее всего, подключим два завода в Дубне – один на левом берегу, другой – на правом».Все многотонные конструкции будут монолитными. И речные, и береговые опоры будут заливаться на месте.«Все отливается из монолита, никаких сборных конструкций здесь не будет», – отметил руководитель строительства. – Металлические пролетные конструкции еще неизвестно с какого завода будут поставляться, потому что будет объявлен тендер, определен поставщик. Поставляться они будет автотранспортом на оба берега сразу, так как сборка будет с двух берегов». Про видеокамеры для народа Как рассказал Александр Витальевич, контрактом предусмотрена установка двух камер. На сайте Дирекции Дорожной Службы можно смотреть он-лайн трансляцию. Но это произойдет в начале 2017 года. Как рассказал Александр Витальевич, контрактом предусмотрена установка двух камер. На сайте Дирекции Дорожной Службы можно смотреть он-лайн трансляцию. Но это произойдет в начале 2017 года. Про вырубку Частично будет вырублен кустарник в правобережье (на берегу и в квартале 24) и часть деревьев в левобережье (сосновый лесок на Спортивной). Частично будет вырублен кустарник в правобережье (на берегу и в квартале 24) и часть деревьев в левобережье (сосновый лесок на Спортивной). Про грузовики и транзит Конструкция моста предусматривает движение любой грузовой техники. Глава города подчеркнул, что существует схема организации дорожного движения в Дубне, которая разработана специализированной организацией. Когда появится мост, она будет полностью переделана. Специалисты оценят, какие ограничения должны быть введены. В процессе эксплуатации, может быть, появятся замечания и пожелания к этой схеме. Их рассмотрит комиссия по безопасности дорожного движения и примет решение.

Также есть прогнозы, что транзита по мосту Дубне ждать не стоит. В Тверь, например, удобнее добираться по «ленинградкам» (платная и бесплатные трассы), а не через Дубну.

«Я прогнозирую, что не изменится поток транспорта через Дубну, – сказал Глава города. – Если посмотреть на соседние Кимры, где ничего не мешает транзитному транспорту идти через кимрский мост, то потока транзита там нет». Конструкция моста предусматривает движение любой грузовой техники. Глава города подчеркнул, что существует схема организации дорожного движения в Дубне, которая разработана специализированной организацией. Когда появится мост, она будет полностью переделана. Специалисты оценят, какие ограничения должны быть введены. В процессе эксплуатации, может быть, появятся замечания и пожелания к этой схеме. Их рассмотрит комиссия по безопасности дорожного движения и примет решение.Также есть прогнозы, что транзита по мосту Дубне ждать не стоит. В Тверь, например, удобнее добираться по «ленинградкам» (платная и бесплатные трассы), а не через Дубну.«Я прогнозирую, что не изменится поток транспорта через Дубну, – сказал Глава города. – Если посмотреть на соседние Кимры, где ничего не мешает транзитному транспорту идти через кимрский мост, то потока транзита там нет». Ограничения движения по городу на срок строительства моста Уже в январе полностью закроют улицу Вернова: от круга до Станционной, потому что на проезжей части улицы Вернова будут строиться четыре опоры (но чуть позже, когда сделают опоры у берега).

«Сейчас разрабатывается проект организации дорожного движения, который обозначит маршруты объезда, установку знаков. Как только мы согласуем с администрацией этот проект, дорогу надо закрывать», – говорит руководитель строительства.

Глава Дубны заверил, в январе 2017 года все будет готово. По улице Станционной движение будет закрываться периодически. На эти периоды возможна остановка движения пригородных электричек на прогоне БВ – Дубна. Чтобы не закрывались переезды, и облегчить ситуацию на Дачной, куда пойдет поток транспорта при закрытии Станционной улицы. Уже в январе полностью закроют улицу Вернова: от круга до Станционной, потому что на проезжей части улицы Вернова будут строиться четыре опоры (но чуть позже, когда сделают опоры у берега).«Сейчас разрабатывается проект организации дорожного движения, который обозначит маршруты объезда, установку знаков. Как только мы согласуем с администрацией этот проект, дорогу надо закрывать», – говорит руководитель строительства.Глава Дубны заверил, в январе 2017 года все будет готово. По улице Станционной движение будет закрываться периодически. На эти периоды возможна остановка движения пригородных электричек на прогоне БВ – Дубна. Чтобы не закрывались переезды, и облегчить ситуацию на Дачной, куда пойдет поток транспорта при закрытии Станционной улицы. Пешеходные переходы и защита от шума после строительства моста Пешеходные переходы и защита от шума после строительства моста Проектом предусмотрены с двух сторон моста шумозащитные экраны высотой 2,5 метра: вдоль улицы Вернова, частично на Станционной и в районе Спортивной. Экраны установят по окончании строительных работ.

Подземных пешеходных переходов не предусмотрено, только наземные. С моста два спуска будут организованы в районе ул. Станционной и Вернова. Проектом предусмотрены с двух сторон моста шумозащитные экраны высотой 2,5 метра: вдоль улицы Вернова, частично на Станционной и в районе Спортивной. Экраны установят по окончании строительных работ.Подземных пешеходных переходов не предусмотрено, только наземные. С моста два спуска будут организованы в районе ул. Станционной и Вернова. Про будущее плотины и тоннеля «Для нас важна артерия – плотина и тоннель, – сказал глава города. – Спасибо руководству канала имени Москвы (КиМ) за соблюдение наших договоренностей, что сначала идет строительство моста, а потом реконструкция этих сооружений. На прошлой неделе я встречался с руководством КиМ, нас заверили, что они, конечно, будут дожидаться окончания строительства моста и потом в планах полноценная реконструкция, то есть капремонт сооружений. После ремонта параметры тоннеля и моста плотины останутся теми же, и по грузоподъемности, и по габаритам, но будет усилена надежность конструкций и безопасность передвижения по этим сооружениям».

Глава подчеркнул, что без остановки движения капремонт плотины невозможен (замена настила и балок плотины). Но в будущем, после окончания работ, КиМ не планирует их закрывать для проезда.

«Дороги, подводящие к мосту плотины и тоннелю, наши, городские. Мы их будем поддерживать в рабочем состоянии, – уточнил Вячеслав Мухин. «Для нас важна артерия – плотина и тоннель, – сказал глава города. – Спасибо руководству канала имени Москвы (КиМ) за соблюдение наших договоренностей, что сначала идет строительство моста, а потом реконструкция этих сооружений. На прошлой неделе я встречался с руководством КиМ, нас заверили, что они, конечно, будут дожидаться окончания строительства моста и потом в планах полноценная реконструкция, то есть капремонт сооружений. После ремонта параметры тоннеля и моста плотины останутся теми же, и по грузоподъемности, и по габаритам, но будет усилена надежность конструкций и безопасность передвижения по этим сооружениям».Глава подчеркнул, что без остановки движения капремонт плотины невозможен (замена настила и балок плотины). Но в будущем, после окончания работ, КиМ не планирует их закрывать для проезда.«Дороги, подводящие к мосту плотины и тоннелю, наши, городские. Мы их будем поддерживать в рабочем состоянии, – уточнил Вячеслав Мухин. Окончание строительства моста Срок сдачи моста – январь 2019 года. При этом руководитель строительства пояснил, что укладка асфальта в этот период запрещена. Как будет решен этот вопрос- уже сегодня уже сегодня тема для обсуждения. Срок сдачи моста – январь 2019 года. При этом руководитель строительства пояснил, что укладка асфальта в этот период запрещена. Как будет решен этот вопрос- уже сегодня уже сегодня тема для обсуждения. Про Инстаграм и символ моста Обо всех событиях на строительстве моста через Керченский пролив в Инстаграм рассказывает и показывает Кот Моста, в простонародье Мостик. В администрации города решили объявить конкурс на героя (символа) нашего моста – ведущего аккаунтов строительства моста в соцсетях.

По информации Информпортала администрации города



Обо всех событиях на строительстве моста через Керченский пролив в Инстаграм рассказывает и показывает Кот Моста, в простонародье Мостик. В администрации города решили объявить конкурс на героя (символа) нашего моста – ведущего аккаунтов строительства моста в соцсетях.По информации Информпортала администрации города В Мой Мир Share Рекомендуем Дубнометр Прогноз погоды ДубноВетр Рестораны и кафе - Дуб-Ням Турфирмы - Пора на отдых Расписание поездов Расписание автобусов Частные объявления Алло такси Радиация в Дубне Курсы валют Афиша Сегодня в мире В мире спорта Видео новости С Новым годом!

