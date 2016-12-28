На пресс-конференции Глава города Вячеслав Мухин и заместитель директора ДТФ «МОСТООТРЯД-90», руководитель проекта строительства мостового перехода через реку Волга в городе Дубна Александр Крымский ответили на вопросы журналистов о строительстве моста. Представители СМИ узнали, какие дороги закроют в процессе работ, где разместятся строительные городки, куда и как будут вывозить грунт, каким образом защитят жителей близлежащих домов от шума стройки.
Краткая справка
Летом 2016 года правительство России распределило 12,1 млрд рублей, поступивших на тот момент в Федеральный дорожный фонд через систему «Платон», между региональными проектами, в их числе на мост через Волгу в Дубне.
29 августа 2016 года вышло постановление правительства Московской области об утверждении проекта планировки территории для размещения моста.
В середине октября был объявлен конкурс на строительство моста через Волгу в Дубне. Начальная цена контракта составила 9 319 292 569,30 рублей. Участниками конкурса стали три компании, победителем признано ПАО «Мостотрест».
В Дубне строительными работами будет заниматься 13 отряд компании "Мостотрест" - "МОСТООТРЯД-90" из Дмитрова.
С декабря на двух берегах Волги начались подготовительные работы.
Параметры моста
Мост состоит из трех частей: пролет через Волгу и две эстакады: правобережная и левобережная.
С правого берега мост начинается от кругового движения на пересечении улицы Вернова и проспекта Боголюбова. «Подниматься» мост начнет в 1,7 м от кругового движения. На улице Вернова будут установлены четыре опоры, мост пройдет над улицей Станционной и железной дорогой. В левобережье – над песчаным пляжем и «выйдет» к Дворцу спорта «Радуга».
Характеристики моста:
• общая длина – 1940 метров;
Цена и сроки
• длина моста – 485 метров;
• ширина пролета над руслом – 168 метров;
• полос движения – 4 (по две в каждую сторону);
• пропускная способность – 4420 автомобилей в час;
• расчетная скорость по мосту – 80 км/час;
• тротуары – 2 (ширина 1,5 метра);
• остановки общественного транспорта – 2 (по одной в каждую сторону);
• пешеходные переходы – 2.
• сумма контракта – 8,75 млрд рублей;
• срок исполнения – 25 месяцев;
• начало строительства – январь 2017 года
• окончание строительства – январь 2019 года.
В контракте указан график финансирования строительства.
Изъятие участков под строительство
Под изъятие попали два земельных участка без домов на улице Спортивной. В смете у подрядчика предусмотрена компенсация на выкуп участков, но владелец взамен изъятых хочет получить участки в городе. Вопрос пока остается в стадии решения.
Городки для строителей
В конкурсной документации указано, что на строительство моста компания направит более 1000 специалистов. В проекте строительства мостового перехода, который прошел госэкспертизу, есть площадки под размещение городков строителей (общежития и административные здания) на левом и правом берегах. При их возведении будут соблюдены все необходимые нормы. Так, площадки под городки огородят, заасфальтируют. Вагончики, которые мы видим сейчас, для проживания не предназначены, а используются для обогрева рабочих, как пункты управления. После окончания строительства все демонтируют, увезут, а площадки, которые останутся, будут использованы для спортивных сооружений или площадок.
Почему мост строится сразу с двух сторон?
«Причины две, – объяснил Александр Крымский. – Во-первых, сжатые сроки строительства – 25 месяцев заложено контрактом, это очень серьезный срок. Для того чтобы его выдержать, необходимо вести строительство именно с двух сторон. Это будет быстрее. Во-вторых, технология предусматривает навесной монтаж, мы должны соединиться (состыковаться) прямо над руслом реки Волги».
До начала навигации в 2017 году планируется успеть сделать
До начала навигации планируется приступить к строительству трех русловых опор. Мы должны выполнить свайное основание, а сами тела опор будут строиться уже в процессе навигации, но ходу речных судов мешать не будут, потому что судовой пролет будет свободен от конструкций.
Максимальный пролет моста в русле – 168 метров, чтобы свободно проходили речные суда. И эта технология строительства – одновременно с двух сторон – единственная, которая может позволить перекрыть такой пролет.
Защита жителей от шума стройки
«При первой встрече с подрядчиком, мы проговорили – как минимизировать неудобства от стройки такого крупного объекта, – рассказал Вячеслав Мухин. – Мы нашли понимание. Сроки сжатые, понятно, что придется работать круглосуточно. Договорились, что в ночное время будут проводиться бесшумные и малошумные работы».
Каким образом и куда будут свозить грунт?
Город предоставляет площадки для отсыпки грунта на обоих берегах. Поэтому через плотину самосвалы с грунтом ездить не будут.
«Мы пытаемся использовать этот грунт на нужды города, что позволит удешевить строительство каких-то объектов – уточнил Глава Дубны. – Мы постарались минимизировали езду по городу. Договорились с подрядчиком, чтобы грузовики не ездили по улицам Спортивной и Ленина. Для этого есть грунтовая дорога в ОЭЗ, а грунт предназначен для укрепления откосов Южной канавы. На правом берегу нашли площадку, но тут будут небольшие неудобства жителям. Речь идет о территории в квартале 24, где планировалось строительство детсада, там огромный котлован. Его мы планируем засыпать. Жители в будущем получат хорошую площадку, большой двор. Но надо потерпеть немного».
Как в Дубну будут доставлять массивные металлоконструкции для моста
Для монолитных конструкций бетон будет доставляться автобетоносмесителями с трех заводов.
«Основной завод находится в Дмитрове, – уточнил Александр Витальевич, – потому что здесь выпускается бетон, предназначенный именно для строительства мостов. В Дубне на данный момент таких заводов нет. Мы начинаем с ними работать, для того чтобы привести составы бетона в соответствие. Скорее всего, подключим два завода в Дубне – один на левом берегу, другой – на правом».
Все многотонные конструкции будут монолитными. И речные, и береговые опоры будут заливаться на месте.
«Все отливается из монолита, никаких сборных конструкций здесь не будет», – отметил руководитель строительства. – Металлические пролетные конструкции еще неизвестно с какого завода будут поставляться, потому что будет объявлен тендер, определен поставщик. Поставляться они будет автотранспортом на оба берега сразу, так как сборка будет с двух берегов».
Про видеокамеры для народа
Как рассказал Александр Витальевич, контрактом предусмотрена установка двух камер. На сайте Дирекции Дорожной Службы можно смотреть он-лайн трансляцию. Но это произойдет в начале 2017 года.
Про вырубку
Частично будет вырублен кустарник в правобережье (на берегу и в квартале 24) и часть деревьев в левобережье (сосновый лесок на Спортивной).
Про грузовики и транзит
Конструкция моста предусматривает движение любой грузовой техники. Глава города подчеркнул, что существует схема организации дорожного движения в Дубне, которая разработана специализированной организацией. Когда появится мост, она будет полностью переделана. Специалисты оценят, какие ограничения должны быть введены. В процессе эксплуатации, может быть, появятся замечания и пожелания к этой схеме. Их рассмотрит комиссия по безопасности дорожного движения и примет решение.
Также есть прогнозы, что транзита по мосту Дубне ждать не стоит. В Тверь, например, удобнее добираться по «ленинградкам» (платная и бесплатные трассы), а не через Дубну.
«Я прогнозирую, что не изменится поток транспорта через Дубну, – сказал Глава города. – Если посмотреть на соседние Кимры, где ничего не мешает транзитному транспорту идти через кимрский мост, то потока транзита там нет».
Ограничения движения по городу на срок строительства моста
Уже в январе полностью закроют улицу Вернова: от круга до Станционной, потому что на проезжей части улицы Вернова будут строиться четыре опоры (но чуть позже, когда сделают опоры у берега).
«Сейчас разрабатывается проект организации дорожного движения, который обозначит маршруты объезда, установку знаков. Как только мы согласуем с администрацией этот проект, дорогу надо закрывать», – говорит руководитель строительства.
Глава Дубны заверил, в январе 2017 года все будет готово. По улице Станционной движение будет закрываться периодически. На эти периоды возможна остановка движения пригородных электричек на прогоне БВ – Дубна. Чтобы не закрывались переезды, и облегчить ситуацию на Дачной, куда пойдет поток транспорта при закрытии Станционной улицы.
Пешеходные переходы и защита от шума после строительства моста
Проектом предусмотрены с двух сторон моста шумозащитные экраны высотой 2,5 метра: вдоль улицы Вернова, частично на Станционной и в районе Спортивной. Экраны установят по окончании строительных работ.
Подземных пешеходных переходов не предусмотрено, только наземные. С моста два спуска будут организованы в районе ул. Станционной и Вернова.
Про будущее плотины и тоннеля
«Для нас важна артерия – плотина и тоннель, – сказал глава города. – Спасибо руководству канала имени Москвы (КиМ) за соблюдение наших договоренностей, что сначала идет строительство моста, а потом реконструкция этих сооружений. На прошлой неделе я встречался с руководством КиМ, нас заверили, что они, конечно, будут дожидаться окончания строительства моста и потом в планах полноценная реконструкция, то есть капремонт сооружений. После ремонта параметры тоннеля и моста плотины останутся теми же, и по грузоподъемности, и по габаритам, но будет усилена надежность конструкций и безопасность передвижения по этим сооружениям».
Глава подчеркнул, что без остановки движения капремонт плотины невозможен (замена настила и балок плотины). Но в будущем, после окончания работ, КиМ не планирует их закрывать для проезда.
«Дороги, подводящие к мосту плотины и тоннелю, наши, городские. Мы их будем поддерживать в рабочем состоянии, – уточнил Вячеслав Мухин.
Окончание строительства моста
Срок сдачи моста – январь 2019 года. При этом руководитель строительства пояснил, что укладка асфальта в этот период запрещена. Как будет решен этот вопрос- уже сегодня уже сегодня тема для обсуждения.
Про Инстаграм и символ моста
Обо всех событиях на строительстве моста через Керченский пролив в Инстаграм рассказывает и показывает Кот Моста, в простонародье Мостик. В администрации города решили объявить конкурс на героя (символа) нашего моста – ведущего аккаунтов строительства моста в соцсетях.
По информации Информпортала администрации города
28-12-2016