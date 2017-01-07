Рождественское и новогоднее поздравление

Дорогие братья и сестры! Сердечно поздравляю вас с наступаюшим праздником Рождества Христова и новолетием!«Христос рождается – славите, Христос с небес – срящите», то есть встречайте, призывает святая Церковь.

В уходящем году многие дубненцы принесли свою добрую посильную лепту в устроении храмов: сделана большая часть реконструкции Пантелеимоновского храма, продолжает строиться дом духовного просвещения им. Н.Н.Боголюбова на Большой Волге, рядом с Иоанно-Предтеченским храмом, и сам храм в этом году преобразился внутри, став еще лучше.

Многие из нас ощутили большую духовную радость и единение с возвращением величайшей святыни нашего города – старинной иконы Божией Матери «О тебе радуется - Похвала» из храма Похвалы Пресвятой Богородицы. Эта икона сохранилась чудом, и она старше города в более чем в три раза.

В грядущем году мы все вместе будем отмечать юбилей нашего старейшего храма - 190 -летие освящения (1827) Ратминского храма. Я надеюсь, что общими усилиями будет закончена реконструкция Пантелеимоновского храма и будет заложен новый храм в левобережной части города.

Радея о душевном благе человека, духовенство и сотрудники нашего благочиния трудятся рука об руку, проводя большую социальную, просветительскую работу совместно с муниципальной властью, светскими организациями, людьми иных вер и убеждений. И пусть в нашей жизни еще остается немало трудностей, но сила Божия, не раз явленная людям, вселяет в нас великую надежду на жизнь благоденственную и мирную.Дорогие во Христе братья и сестры, еще раз поздравляю вас, с великим, спасительным праздником Рождества Христова и наступающим новолетием! Благоволение Божие, возвещенное в Вифлееме Ангелами, да сопутствует в жизни каждому из вас, помогая нам на нашем земном пути.

Благочинный церквей Дубненско-Талдомского округапротоиерей Владислав Бобиков