Уважаемые работодатели и работники!

Информируем Вас, что 30 ноября 2016 года подписано Соглашение о минимальной заработной плате в Московской области между Правительством Московской области, Союзом «Московское областное объединение организаций профсоюзов» и объединениями работодателей Московской области.

Указанным Соглашением с 1 декабря 2016 года для работников, работающих в Московской области, за исключением работников организаций, финансируемых из федерального бюджета, устанавливается минимальная заработная плата в размерерублей.