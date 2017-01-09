Сроки получения единовременной выплаты

Пенсионеры получат единовременную выплату в пять тысяч рублей с 13 по 28 января, об этом сообщили в Пенсионном фонде.В ПФР пояснили, что эти сроки действуют для всех пенсионеров, независимо от того, когда они обычно получают пенсии. Почтальоны принесут деньги вместе с привычными выплатами, а к тем, кто уже получил пенсию за январь, сотрудники Почты России придут во второй раз.

"Все необходимые средства на единовременную выплату — 221,7 млрд рублей — заложены в бюджете ПФР на 2017 год", — отметили в Пенсионном фонде.

Решение о единовременной выплате было принято вместо традиционной индексации пенсий, на которую власти не смогли найти необходимые ресурсы.

Ожидается, что в 2017 году пенсии будут проиндексированы по обычным правилам: по уровню фактической инфляции предыдущего года.