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Сроки получения единовременной выплаты 
Пенсионеры получат единовременную выплату в пять тысяч рублей с 13 по 28 января, об этом сообщили в Пенсионном фонде.
В ПФР пояснили, что эти сроки действуют для всех пенсионеров, независимо от того, когда они обычно получают пенсии. Почтальоны принесут деньги вместе с привычными выплатами, а к тем, кто уже получил пенсию за январь, сотрудники Почты России придут во второй раз.

"Все необходимые средства на единовременную выплату — 221,7 млрд рублей — заложены в бюджете ПФР на 2017 год", — отметили в Пенсионном фонде.

Решение о единовременной выплате было принято вместо традиционной индексации пенсий, на которую власти не смогли найти необходимые ресурсы.

Ожидается, что в 2017 году пенсии будут проиндексированы по обычным правилам: по уровню фактической инфляции предыдущего года.

09-01-2017
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