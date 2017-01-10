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Гранты учителям Дубны 
Для поощрения работы лучших учителей города Объединенный институт ядерных исследований проводит ежегодный городской конкурс.

Дирекция ОИЯИ приглашает учителей школ г. Дубны принять участие в XVII городском конкурсе учителей на грант ОИЯИ.

Решение о присуждении гранта выносится жюри ОИЯИ по итогам конкурса между претендентами ко Дню образования ОИЯИ (26 марта 2017 г.). Правом выдвижения претендента обладают директор школы, где работает претендент; педагогический совет; родительский комитет; методическое объединение учителей.

Для участия в конкурсе необходимо подать следующие документы: характеристику с места работы с указанием разряда учителя; описание метода работы учителя, копии дополнительных дипломов, если они имеются.

Документы должны быть направлены в дирекцию ОИЯИ, срок подачи для участия в конкурсе до 28 февраля 2017 года.

Ответственная за сбор документов старший научный сотрудник Научно-организационного отдела УНОРиМС ОИЯИ Людмила Константиновна Иванова.

Справки по телефону +7 (49621) 6-34-02
Жолио-Кюри, д. 6, ком. 16, 18 (с 15-00 до 17-00)

10-01-2017
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