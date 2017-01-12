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Трансляция строительства моста 
ГАУ МО «Дубненское информагентство» (редакция газеты «Вести Дубны и сайта http://indubnacity.ru/) объявило о начале онлайн-трансляции стройки моста через Волгу.

Видеотрансляция запущена совместно с метеопорталом http://dubna.tk/будет работать в круглосуточном режиме.

Трансляция ведется в круглосуточном режиме, каждый желающий может в любое время в прямом эфире понаблюдать за тем, что происходит на правобережном участке строительства. Камера высокого разрешения установлена на верхнем этаже дома по проспекту Боголюбова, д.16, к.2, откуда открывается панорамный вид на стройплощадку.

Планируется, что видеотрансляция будет осуществляться до окончания строительства, которое намечено на январь 2019 года.

Трансляция доступна по ссылке - http://most.dubna.tk/

12-01-2017
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