Прокурору города Дубны
старшему советнику юстиции
Москалёву А.Н.
Уважаемый Альберт Николаевич!
Поздравляю Вас и коллектив дубненской прокуратуры с профессиональным праздником – Днём работника прокуратуры Российской Федерации.
Профессионализм и честность работников прокуратуры служат надёжным гарантом исполнения закона и укрепляют веру людей в верховенство права.
Уверен, Ваш жизненный опыт и глубокие правовые знания позволяют дубненцам чувствовать себя под надёжной защитой закона.
Успехов Вам в Вашей важной и нужной работе, здоровья и благополучия.
С уважением,
Глава города Дубны В.Б.Мухин
12-01-2017