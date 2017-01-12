Города День прокуратуры поздравление Главы города Прокурору города Дубны

старшему советнику юстиции

Москалёву А.Н. Уважаемый Альберт Николаевич! Уважаемый Альберт Николаевич! Поздравляю Вас и коллектив дубненской прокуратуры с профессиональным праздником – Днём работника прокуратуры Российской Федерации. Поздравляю Вас и коллектив дубненской прокуратуры с профессиональным праздником – Днём работника прокуратуры Российской Федерации. Профессионализм и честность работников прокуратуры служат надёжным гарантом исполнения закона и укрепляют веру людей в верховенство права. Профессионализм и честность работников прокуратуры служат надёжным гарантом исполнения закона и укрепляют веру людей в верховенство права. Уверен, Ваш жизненный опыт и глубокие правовые знания позволяют дубненцам чувствовать себя под надёжной защитой закона. Уверен, Ваш жизненный опыт и глубокие правовые знания позволяют дубненцам чувствовать себя под надёжной защитой закона. Успехов Вам в Вашей важной и нужной работе, здоровья и благополучия. Успехов Вам в Вашей важной и нужной работе, здоровья и благополучия. С уважением,

Глава города Дубны В.Б.Мухин



С уважением,Глава города Дубны В.Б.Мухин В Мой Мир Share