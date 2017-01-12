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День прокуратуры поздравление Главы города 

Прокурору города Дубны
старшему советнику юстиции
Москалёву А.Н.

Уважаемый Альберт Николаевич!

Поздравляю Вас и коллектив дубненской прокуратуры с профессиональным праздником – Днём работника прокуратуры Российской Федерации.

Профессионализм и честность работников прокуратуры служат надёжным гарантом исполнения закона и укрепляют веру людей в верховенство права.

Уверен, Ваш жизненный опыт и глубокие правовые знания позволяют дубненцам чувствовать себя под надёжной защитой закона.

Успехов Вам в Вашей важной и нужной работе, здоровья и благополучия.

С уважением,
Глава города Дубны В.Б.Мухин

12-01-2017
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