Cвои комментарии по этой программе «Доступная среда» дал заместитель руководителя администрации Николай Юрьевич Мадфес.
«Отдельные элементы доступной среды создавались и ранее, но не было комплексного подхода, например, по участию всех социальных и социально значимых объектов, как было сделано в прошлом году, – пояснил Николай Мадфес. – Достаточно привести один скромный пример: чуть больше пяти лет назад нам в Дубне нужно было провести фестиваль творчества инвалидов и мы проводили его во дворце спорта «Радуга» – по причине того, что ни одно учреждение культуры не было доступным для инвалидов- -колясочников и людей с некоторыми другими видами заболеваний. Это и подтолкнуло к адаптации большинства объектов, потом и вступили в силу государственные требования и ратифицирована международная конвенция по правам человека.
Кроме того, в апреле 2016 года в Дубне побывала общественная организация инвалидов-колясочников «Колесница». «Дубна, по сути, столкнулась с экспертизой, которую провели люди, знающие, как надо решать вопросы доступности людей с ограниченными возможностями, – рассказал заместитель руководителя администрации. – Мы посмотрели на все эти процессы (что успели сделать в городе по доступности среды и что необходимо сделать) глазами людей с ограниченными возможностями, мы вместе с ними прошли по нашим улицам, заглянули в разные учреждения, увидели, что где не так. Понимаем, что еще много работы. Нужна маршрутизация, чтобы в учреждении можно было не просто передвигаться, но и самим добраться до него – пересечь все дороги, проехать по тротуарам, преодолеть неровности. Все это требует, конечно, продолжения работы.
По словам Николая Юрьевича, по каждому из учреждений была проведена индивидуальная работа, в ходе которой выяснялись потребности в оснащении и переоборудовании здания для доступности инвалидов.
«На сегодняшний день нам удалось оснастить несколько школ города для инклюзивного образования, то есть для обучения детей с особенностями развития непосредственно в школе вместе с другими ребятами, – говорит Николай Мадфес. – Такие школы есть в каждом микрорайоне города. В левобережье это школа № 1 и гимназия № 3, в правобережье – школы № 4 и 9, гимназия № 11.
Кроме этого в 2016 году нам удалось за счет наукоградских денег оснастить и оборудовать отделение школы «Возможность» в школе № 4. Здесь появился мини-спортивный зал, пандусы, стало удобно заниматься ребятам с ограниченными возможностями.
Большие работы проведены в двух специализированных детских садах для детей с особенностями развития».
Он уточнил, что в детском саду «Елочка» (для детей с ослабленным зрением) сделан капремонт и заменено асфальтовое покрытие на территории. В детском саду «Тополек» для детей с особенностями развития также сделан ремонт.
В двух спорткомплексах – «Руслан» и «Волна» проведен комплекс работ по оборудованию зданий для доступности людей с ограниченными возможностями.
Также практически для всех образовательных учреждений города приобретены специальные тактильные наклейки и плитки для слабовидящих.
В библиотеки города, в частности левобережья, приобретено специальное оборудование для людей с ослабленным зрением – для того чтобы они могли пользоваться библиотекой.
Большинство работ по созданию доступной среды выполнено за счет интеграции средств.
«Прежде всего, программы развития Дубны как наукограда – за счет этих денег делали дорогостоящие ремонт в школе «Возможность» и двух детских садов «Елочка» и «Тополек». Также в День благотворительного труда удалось собрать более миллиона рублей именно на создание доступной среды. Благодаря этому нам удалось комплексно оснастить практически все социально значимые объекты», – подчеркнул Николай Юрьевич. Он добавил, что в ряде учреждений культуры и спорта ситуация с доступностью улучшена, но будет продолжена, как в конкретных зданиях, так и в целом, в городе.
«Мы хотим серьезно поработать с городским хозяйством по маршрутам доступности. Одна из сложных задач – доступность передвижения до поликлиник, соцзащиты, школ и т. д. Нужно пройти и посмотреть: какие-то тротуары понизить, сделать сходы или съезды. Вроде бы эта работа не очень заметная, но ее результаты очень ощутимы для конкретных дубненцев – людей с ограниченными возможностями, а также мам с колясками», - отметил Николай Юрьевич.
12-01-2017