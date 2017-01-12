Города Планы и итоги реализации программы «Доступная среда» Cвои комментарии по этой программе «Доступная среда» дал заместитель руководителя администрации Николай Юрьевич Мадфес. «Отдельные элементы доступной среды создавались и ранее, но не было комплексного подхода, например, по участию всех социальных и социально значимых объектов, как было сделано в прошлом году, – пояснил Николай Мадфес. – Достаточно привести один скромный пример: чуть больше пяти лет назад нам в Дубне нужно было провести фестиваль творчества инвалидов и мы проводили его во дворце спорта «Радуга» – по причине того, что ни одно учреждение культуры не было доступным для инвалидов- -колясочников и людей с некоторыми другими видами заболеваний. Это и подтолкнуло к адаптации большинства объектов, потом и вступили в силу государственные требования и ратифицирована международная конвенция по правам человека. «Отдельные элементы доступной среды создавались и ранее, но не было комплексного подхода, например, по участию всех социальных и социально значимых объектов, как было сделано в прошлом году, – пояснил Николай Мадфес. – Достаточно привести один скромный пример: чуть больше пяти лет назад нам в Дубне нужно было провести фестиваль творчества инвалидов и мы проводили его во дворце спорта «Радуга» – по причине того, что ни одно учреждение культуры не было доступным для инвалидов- -колясочников и людей с некоторыми другими видами заболеваний. Это и подтолкнуло к адаптации большинства объектов, потом и вступили в силу государственные требования и ратифицирована международная конвенция по правам человека. Кроме того, в апреле 2016 года в Дубне побывала общественная организация инвалидов-колясочников «Колесница». «Дубна, по сути, столкнулась с экспертизой, которую провели люди, знающие, как надо решать вопросы доступности людей с ограниченными возможностями, – рассказал заместитель руководителя администрации. – Мы посмотрели на все эти процессы (что успели сделать в городе по доступности среды и что необходимо сделать) глазами людей с ограниченными возможностями, мы вместе с ними прошли по нашим улицам, заглянули в разные учреждения, увидели, что где не так. Понимаем, что еще много работы. Нужна маршрутизация, чтобы в учреждении можно было не просто передвигаться, но и самим добраться до него – пересечь все дороги, проехать по тротуарам, преодолеть неровности. Все это требует, конечно, продолжения работы. Кроме того, в апреле 2016 года в Дубне побывала общественная организация инвалидов-колясочников «Колесница». «Дубна, по сути, столкнулась с экспертизой, которую провели люди, знающие, как надо решать вопросы доступности людей с ограниченными возможностями, – рассказал заместитель руководителя администрации. – Мы посмотрели на все эти процессы (что успели сделать в городе по доступности среды и что необходимо сделать) глазами людей с ограниченными возможностями, мы вместе с ними прошли по нашим улицам, заглянули в разные учреждения, увидели, что где не так. Понимаем, что еще много работы. Нужна маршрутизация, чтобы в учреждении можно было не просто передвигаться, но и самим добраться до него – пересечь все дороги, проехать по тротуарам, преодолеть неровности. Все это требует, конечно, продолжения работы. По словам Николая Юрьевича, по каждому из учреждений была проведена индивидуальная работа, в ходе которой выяснялись потребности в оснащении и переоборудовании здания для доступности инвалидов. По словам Николая Юрьевича, по каждому из учреждений была проведена индивидуальная работа, в ходе которой выяснялись потребности в оснащении и переоборудовании здания для доступности инвалидов. «На сегодняшний день нам удалось оснастить несколько школ города для инклюзивного образования, то есть для обучения детей с особенностями развития непосредственно в школе вместе с другими ребятами, – говорит Николай Мадфес. – Такие школы есть в каждом микрорайоне города. В левобережье это школа № 1 и гимназия № 3, в правобережье – школы № 4 и 9, гимназия № 11. «На сегодняшний день нам удалось оснастить несколько школ города для инклюзивного образования, то есть для обучения детей с особенностями развития непосредственно в школе вместе с другими ребятами, – говорит Николай Мадфес. – Такие школы есть в каждом микрорайоне города. В левобережье это школа № 1 и гимназия № 3, в правобережье – школы № 4 и 9, гимназия № 11. Кроме этого в 2016 году нам удалось за счет наукоградских денег оснастить и оборудовать отделение школы «Возможность» в школе № 4. Здесь появился мини-спортивный зал, пандусы, стало удобно заниматься ребятам с ограниченными возможностями. Кроме этого в 2016 году нам удалось за счет наукоградских денег оснастить и оборудовать отделение школы «Возможность» в школе № 4. Здесь появился мини-спортивный зал, пандусы, стало удобно заниматься ребятам с ограниченными возможностями. Большие работы проведены в двух специализированных детских садах для детей с особенностями развития». Большие работы проведены в двух специализированных детских садах для детей с особенностями развития». Он уточнил, что в детском саду «Елочка» (для детей с ослабленным зрением) сделан капремонт и заменено асфальтовое покрытие на территории. В детском саду «Тополек» для детей с особенностями развития также сделан ремонт. Он уточнил, что в детском саду «Елочка» (для детей с ослабленным зрением) сделан капремонт и заменено асфальтовое покрытие на территории. В детском саду «Тополек» для детей с особенностями развития также сделан ремонт. В двух спорткомплексах – «Руслан» и «Волна» проведен комплекс работ по оборудованию зданий для доступности людей с ограниченными возможностями.

Также практически для всех образовательных учреждений города приобретены специальные тактильные наклейки и плитки для слабовидящих. В двух спорткомплексах – «Руслан» и «Волна» проведен комплекс работ по оборудованию зданий для доступности людей с ограниченными возможностями.Также практически для всех образовательных учреждений города приобретены специальные тактильные наклейки и плитки для слабовидящих. В библиотеки города, в частности левобережья, приобретено специальное оборудование для людей с ослабленным зрением – для того чтобы они могли пользоваться библиотекой. В библиотеки города, в частности левобережья, приобретено специальное оборудование для людей с ослабленным зрением – для того чтобы они могли пользоваться библиотекой. Большинство работ по созданию доступной среды выполнено за счет интеграции средств. Большинство работ по созданию доступной среды выполнено за счет интеграции средств. «Прежде всего, программы развития Дубны как наукограда – за счет этих денег делали дорогостоящие ремонт в школе «Возможность» и двух детских садов «Елочка» и «Тополек». Также в День благотворительного труда удалось собрать более миллиона рублей именно на создание доступной среды. Благодаря этому нам удалось комплексно оснастить практически все социально значимые объекты», – подчеркнул Николай Юрьевич. Он добавил, что в ряде учреждений культуры и спорта ситуация с доступностью улучшена, но будет продолжена, как в конкретных зданиях, так и в целом, в городе. «Прежде всего, программы развития Дубны как наукограда – за счет этих денег делали дорогостоящие ремонт в школе «Возможность» и двух детских садов «Елочка» и «Тополек». Также в День благотворительного труда удалось собрать более миллиона рублей именно на создание доступной среды. Благодаря этому нам удалось комплексно оснастить практически все социально значимые объекты», – подчеркнул Николай Юрьевич. Он добавил, что в ряде учреждений культуры и спорта ситуация с доступностью улучшена, но будет продолжена, как в конкретных зданиях, так и в целом, в городе. «Мы хотим серьезно поработать с городским хозяйством по маршрутам доступности. Одна из сложных задач – доступность передвижения до поликлиник, соцзащиты, школ и т. д. Нужно пройти и посмотреть: какие-то тротуары понизить, сделать сходы или съезды. Вроде бы эта работа не очень заметная, но ее результаты очень ощутимы для конкретных дубненцев – людей с ограниченными возможностями, а также мам с колясками», - отметил Николай Юрьевич.



«Мы хотим серьезно поработать с городским хозяйством по маршрутам доступности. Одна из сложных задач – доступность передвижения до поликлиник, соцзащиты, школ и т. д. Нужно пройти и посмотреть: какие-то тротуары понизить, сделать сходы или съезды. Вроде бы эта работа не очень заметная, но ее результаты очень ощутимы для конкретных дубненцев – людей с ограниченными возможностями, а также мам с колясками», - отметил Николай Юрьевич. В Мой Мир Share