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Уважаемые коллеги! 
Торгово-промышленная палата города Дубны поздравляет Вас с Днем российской печати!

Торгово-промышленная палата города Дубны уже много лет плодотворно сотрудничает с Вами в освещении деятельности палаты, успешных предприятий и предпринимателей, пропаганде социально-ответственного предпринимательства.

Хочу отметить высокий профессиональный уровень наших журналистов, телеоператоров и всех тех сотрудников, чьим трудом выпускаются наши печатные издания и эфиры телеканалов, без чего мы уже не представляем нашу повседневную жизнь.

В день профессионального праздника желаю здоровья, благополучия и новых творческих успехов Вам и сотрудникам коллективов редакций!

С уважением,
Президент ТПП г.Дубны В.Н.Бобров

13-01-2017
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