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Повестка дня заседания постоянных депутатских комиссий Совета депутатов на 17 января 2017 года 
г. Дубна, ул. Академика Балдина, д. 2, 1 этаж, к. 117

14.30 – заседание комиссии по бюджету, финансам и налогам (председатель – Углов Евгений Дмитриевич)
1. О внесении изменений в решение Совета депутатов № РС-11(34)-103/42 от 08.12.2016 г. «О бюджете города Дубны на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»
Докладчик: Игнатьева Мария Владимировна
2. Отчет постоянной депутатской комиссии Совета депутатов города Дубны по бюджету, финансам и налогам за 2016 год.
Докладчик: Углов Евгений Дмитриевич

15.30 – заседание комиссии по образованию и культуре, спорту и делам молодежи (председатель – Халяпина Нина Петровна)
1. Отчет постоянной депутатской комиссии Совета депутатов города Дубны по образованию и культуре, спорту и делам молодежи за 2016 год.
Докладчик: Халяпина Нина Петровна

15.50 – заседание комиссии по социальной политике, здравоохранению и работе с ветеранами (председатель – Насонов Павел Анатольевич)
1. Отчет постоянной депутатской комиссии Совета депутатов города Дубны по социальной политике, здравоохранению и работе с ветеранами за 2016 год.
Докладчик: Насонов Павел Анатольевич

16.10 – заседание комиссии по градостроительству, имущественным и земельным отношениям (председатель – Урманов Виль Бариевич)
1. О внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Дубны
Докладчик: Усов Александр Александрович (Соколов Сергей Викторович, Сосин Эрно Юрьевич)
2. Отчет постоянной депутатской комиссии Совета депутатов города Дубны по градостроительству, имущественным и земельным отношениям за 2016 год.
Докладчик: Урманов Виль Бариевич

16-01-2017
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