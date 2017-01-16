Повестка дня заседания постоянных депутатских комиссий Совета депутатов на 17 января 2017 года

г. Дубна, ул. Академика Балдина, д. 2, 1 этаж, к. 117

(председатель – Углов Евгений Дмитриевич)1. О внесении изменений в решение Совета депутатов № РС-11(34)-103/42 от 08.12.2016 г. «О бюджете города Дубны на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»Докладчик: Игнатьева Мария Владимировна2. Отчет постоянной депутатской комиссии Совета депутатов города Дубны по бюджету, финансам и налогам за 2016 год.Докладчик: Углов Евгений Дмитриевич

(председатель – Халяпина Нина Петровна)1. Отчет постоянной депутатской комиссии Совета депутатов города Дубны по образованию и культуре, спорту и делам молодежи за 2016 год.Докладчик: Халяпина Нина Петровна(председатель – Насонов Павел Анатольевич)1. Отчет постоянной депутатской комиссии Совета депутатов города Дубны по социальной политике, здравоохранению и работе с ветеранами за 2016 год.Докладчик: Насонов Павел Анатольевич(председатель – Урманов Виль Бариевич)1. О внесении изменений в Правила землепользования и застройки города ДубныДокладчик: Усов Александр Александрович (Соколов Сергей Викторович, Сосин Эрно Юрьевич)2. Отчет постоянной депутатской комиссии Совета депутатов города Дубны по градостроительству, имущественным и земельным отношениям за 2016 год.Докладчик: Урманов Виль Бариевич