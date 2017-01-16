Повестка дня заседания постоянных депутатских комиссий Совета депутатов на 17 января 2017 года
г. Дубна, ул. Академика Балдина, д. 2, 1 этаж, к. 117
14.30 – заседание комиссии по бюджету, финансам и налогам
(председатель – Углов Евгений Дмитриевич)
1. О внесении изменений в решение Совета депутатов № РС-11(34)-103/42 от 08.12.2016 г. «О бюджете города Дубны на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»
Докладчик: Игнатьева Мария Владимировна
2. Отчет постоянной депутатской комиссии Совета депутатов города Дубны по бюджету, финансам и налогам за 2016 год.
Докладчик: Углов Евгений Дмитриевич
15.30 – заседание комиссии по образованию и культуре, спорту и делам молодежи
(председатель – Халяпина Нина Петровна)
1. Отчет постоянной депутатской комиссии Совета депутатов города Дубны по образованию и культуре, спорту и делам молодежи за 2016 год.
Докладчик: Халяпина Нина Петровна
15.50 – заседание комиссии по социальной политике, здравоохранению и работе с ветеранами
(председатель – Насонов Павел Анатольевич)
1. Отчет постоянной депутатской комиссии Совета депутатов города Дубны по социальной политике, здравоохранению и работе с ветеранами за 2016 год.
Докладчик: Насонов Павел Анатольевич
16.10 – заседание комиссии по градостроительству, имущественным и земельным отношениям
(председатель – Урманов Виль Бариевич)
1. О внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Дубны
Докладчик: Усов Александр Александрович (Соколов Сергей Викторович, Сосин Эрно Юрьевич)
2. Отчет постоянной депутатской комиссии Совета депутатов города Дубны по градостроительству, имущественным и земельным отношениям за 2016 год.
Докладчик: Урманов Виль Бариевич
16-01-2017