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Новые детские горки установлены в Дубне 
Сегодня в сквере Журавлева на Большой Волге и в сквере Ветеранов в левобережье установлены деревянные детские горки для катания.

Раньше такие горки устанавливались только в районе улицы Жолио Кюри, силами ОИЯИ. Но в начале этой зимы Администрация Дубны обратилась к руководителям городских предприятий с предложением принять участие в приобретении оборудования детских игровых площадок для зимних развлечений.

В итоге первыми, кто откликнулся на это предложение, стали ГосМКБ «Радуга» (генеральный директор Владимир Трусов), и НПЦ «Аспект» (генеральный директор Александр Иванов). Изготовлены горки в Дмитрове, компанией «Кованое дерево».

Параметры: площадка основания – метр на метр, общая высота – 3 метра, до площадки – 2 м, длина ската – 4,5 м, ширина – 80 см, высота бортов – 40 см. Материал: сосна. Гарантийный срок – 5 лет. Горки предназначены для детей от трех лет и старше. Изделия прошли необходимые испытания и имеют Сертификаты соответствия.

16-01-2017
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