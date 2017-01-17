Поветска дня заседания Совета депутатов на 18 января 2017 года

заседание состоится по адресу:г. Дубна, ул. Академика Балдина, дом 2, 1 этаж,зал заседаний Совета депутатов, начало в 15.00

1. Об утверждении повестки дня заседания Совета депутатовДокладчик: Мухин Вячеслав Борисович

2. О внесении изменений в решение Совета депутатов № РС-11(34)-103/42 от 08.12.2016 г. «О бюджете города Дубны на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»Докладчик: Игнатьева Мария Владимировна

3. Об утверждении Стратегии социально-экономического развития наукограда Дубны на 2017 - 2026 годы и Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития наукограда Дубны на 2017 - 2026 годыДокладчик: Смирнов Никита Александрович

4. Об одобрении проекта Соглашения о внесении изменений в Дубненское городское трехстороннее соглашение между органами местного самоуправления, Координационным советом организаций профсоюзов и работодателями города Дубны на 2015-2017 годыДокладчик: Минаев Геннадий Анатольевич

5. О внесении изменений в решение Совета депутатов от 26.11.2015 г. № РС-14(22)-85/34 «Об утверждении Схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории города Дубны Московской области на 2016-2020 годы»Докладчик: Смирнов Никита Александрович

Перерыв

6. О внесении изменений в Правила землепользования и застройки города ДубныДокладчик: Соколов Сергей Викторович, Сосин Эрно Юрьевич

7. Отчет постоянной депутатской комиссии Совета депутатов города Дубны по бюджету, финансам и налогам за 2016 год.Докладчик: Углов Евгений Дмитриевич

8. Отчет постоянной депутатской комиссии Совета депутатов города Дубны по образованию и культуре, спорту и делам молодежи за 2016 год.Докладчик: Халяпина Нина Петровна

9. Отчет постоянной депутатской комиссии Совета депутатов города Дубны по социальной политике, здравоохранению и работе с ветеранами за 2016 год.Докладчик: Насонов Павел Анатольевич

10. Отчет постоянной депутатской комиссии Совета депутатов города Дубны по градостроительству, имущественным и земельным отношениям за 2016 год.Докладчик: Урманов Виль Бариевич

11. Разное