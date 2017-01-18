Города Предоставление мест для захоронения Эта услуга в Дубне теперь происходит не в администрации города. В Управлении торговли, услуг и защиты прав потребителей администрации города сообщили, что произошли некоторые изменения в порядке погребения и похоронного дела. В Управлении торговли, услуг и защиты прав потребителей администрации города сообщили, что произошли некоторые изменения в порядке погребения и похоронного дела. По вопросам погребения и похоронного дела (предоставление мест для захоронения, выдача справок о захоронении) необходимо обращаться в Муниципальное казенное учреждение «Специализированная служба по вопросам похоронного дела города Дубны Московской области», расположенное по адресу: ул. Октябрьская, д.2а. По вопросам погребения и похоронного дела (предоставление мест для захоронения, выдача справок о захоронении) необходимо обращаться в Муниципальное казенное учреждение «Специализированная служба по вопросам похоронного дела города Дубны Московской области», расположенное по адресу: ул. Октябрьская, д.2а. Режим работы: Режим работы: Понедельник-пятница: с 9:00 до 16:30,

Суббота, воскресенье: с 9:00 до 13:00. Понедельник-пятница: с 9:00 до 16:30,Суббота, воскресенье: с 9:00 до 13:00. Телефоны для справок: 212-50-00, 212-47-30.



Телефоны для справок: 212-50-00, 212-47-30. В Мой Мир Share