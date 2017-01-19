Дизайн и хостинг - "Компания Контакт" Реклама на сайте | Мобильная версия




Новости
Города
ОЭЗ "Дубна"
Сегодня в мире
В мире спорта
УПФ и Соцзащита
Религии
Компании КОНТАКТ
Культурная жизнь
Спорта
Разное
О Дубне
Видео
Культура
Информация
Ресурсы
Партнёры
Реклама в Дубне
Города
Депутаты обсудили 
18 января состоялось первое в 2017 году заседание Совета депутатов Дубны

Глава города Дубны Вячеслав Мухин провел первое в этом году заседание Совета депутатов.

Решениями Совета внесены технические изменения в решение Совета депутатов № РС-11(34)-103/42 от 08.12.2016 г. «О бюджете города Дубны на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», а также в решение Совета депутатов от 26.11.2015 г. № РС-14(22)-85/34 «Об утверждении Схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории города Дубны Московской области на 2016-2020 годы».

Утверждена Стратегия социально-экономического развития наукограда Дубна на 2017 - 2026 годы и План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития наукограда Дубна на 2017 - 2026 годы.

Одобрен проект Соглашения о внесении изменений в Дубненское городское трехстороннее соглашение между органами местного самоуправления, Координационным советом организаций профсоюзов и работодателями города Дубны на 2015-2017 годы.

Утверждены отчеты за 2016 год постоянных депутатских комиссий Совета депутатов города Дубны по бюджету, финансам и налогам, по образованию и культуре, спорту и делам молодежи, по социальной политике, здравоохранению и работе с ветеранами. по градостроительству, имущественным и земельным отношениям.

Следующее заседание Совета депутатов города Дубны назначено на 26 января 2017 года.

19-01-2017
Рекомендуем
Дубнометр
Прогноз погоды
ДубноВетр
Рестораны и кафе - Дуб-Ням
Турфирмы - Пора на отдых
Расписание поездов
Расписание автобусов
Частные объявления
Алло такси
Радиация в Дубне
Курсы валют
Афиша
Сегодня в мире
В мире спорта
Видео новости
Новый 2017 год




Copyright © 2008 “Компания Контакт”, "Дубна.Ру", Лицензия Минпечати Эл № 77-4556
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "Дубну.Ру" обязательна.
E-mail: master@dubna.ru

Рейтинг@Mail.ru