Дизайн и хостинг - "Компания Контакт" Реклама на сайте | Мобильная версия




Новости
Города
ОЭЗ "Дубна"
Сегодня в мире
В мире спорта
УПФ и Соцзащита
Религии
Компании КОНТАКТ
Культурная жизнь
Спорта
Разное
О Дубне
Видео
Культура
Информация
Ресурсы
Партнёры
Реклама в Дубне
Города
Заседание молодежного совета 
Управление по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации г. Дубны проводит 20 января 2017 года заседание молодежного совета при Главе города Дубны. Мероприятие состоится в зале заседаний Совета депутатов города Дубны (каб. 117) в 17. 00.

Повестка дня:

Вступительное слово Главы города и вручение грамот активистам, а также за победу в конкурсе «Городское ориентирование», проводимого молодежным советом при Главе города Дубны.
1. Об утверждении повестки дня заседания молодежного совета при Главе города Дубны.
Докладчик: Коваль Оксана Александровна 17.00 – 17.05
2. Об итогах работы молодежного совета при Главе города Дубны за 2016 год.
Докладчик: Коваль Оксана Александровна 17.05 – 17.15
3. Об утверждении комиссий молодежного совета при Главе города Дубны.
Докладчик: Коваль Оксана Александровна 17.15 – 17.20
4. Об утверждении плана работы молодежного совета при Главе города Дубны на 2017 год.
Докладчик: Коваль Оксана Александровна 17.20 – 17.25
5. Об исключении из состава молодежного совета при Главе города членов молодежного совета.
Докладчик: Коваль Оксана Александровна 17.25 – 17.30
6. Разное: - вопросы от молодежи города Дубны Главе города Дубны
- выступления начальника отдела молодежной политики УФКСиДМ, директора молодежного центра.
- вручение грамот активистам представителями Администрации.

19-01-2017
Рекомендуем
Дубнометр
Прогноз погоды
ДубноВетр
Рестораны и кафе - Дуб-Ням
Турфирмы - Пора на отдых
Расписание поездов
Расписание автобусов
Частные объявления
Алло такси
Радиация в Дубне
Курсы валют
Афиша
Сегодня в мире
В мире спорта
Видео новости
Новый 2017 год




Copyright © 2008 “Компания Контакт”, "Дубна.Ру", Лицензия Минпечати Эл № 77-4556
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "Дубну.Ру" обязательна.
E-mail: master@dubna.ru

Рейтинг@Mail.ru