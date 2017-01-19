Управление по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации г. Дубны проводит 20 января 2017 года заседание молодежного совета при Главе города Дубны. Мероприятие состоится в зале заседаний Совета депутатов города Дубны (каб. 117) в 17. 00.
Повестка дня:
Вступительное слово Главы города и вручение грамот активистам, а также за победу в конкурсе «Городское ориентирование», проводимого молодежным советом при Главе города Дубны.
1. Об утверждении повестки дня заседания молодежного совета при Главе города Дубны.
Докладчик: Коваль Оксана Александровна 17.00 – 17.05
2. Об итогах работы молодежного совета при Главе города Дубны за 2016 год.
Докладчик: Коваль Оксана Александровна 17.05 – 17.15
3. Об утверждении комиссий молодежного совета при Главе города Дубны.
Докладчик: Коваль Оксана Александровна 17.15 – 17.20
4. Об утверждении плана работы молодежного совета при Главе города Дубны на 2017 год.
Докладчик: Коваль Оксана Александровна 17.20 – 17.25
5. Об исключении из состава молодежного совета при Главе города членов молодежного совета.
Докладчик: Коваль Оксана Александровна 17.25 – 17.30
6. Разное: - вопросы от молодежи города Дубны Главе города Дубны
- выступления начальника отдела молодежной политики УФКСиДМ, директора молодежного центра.
- вручение грамот активистам представителями Администрации.
19-01-2017