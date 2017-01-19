Города Заседание молодежного совета Управление по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации г. Дубны проводит 20 января 2017 года заседание молодежного совета при Главе города Дубны. Мероприятие состоится в зале заседаний Совета депутатов города Дубны (каб. 117) в 17. 00. Повестка дня: Повестка дня: Вступительное слово Главы города и вручение грамот активистам, а также за победу в конкурсе «Городское ориентирование», проводимого молодежным советом при Главе города Дубны.

1. Об утверждении повестки дня заседания молодежного совета при Главе города Дубны.

Докладчик: Коваль Оксана Александровна 17.00 – 17.05

2. Об итогах работы молодежного совета при Главе города Дубны за 2016 год.

Докладчик: Коваль Оксана Александровна 17.05 – 17.15

3. Об утверждении комиссий молодежного совета при Главе города Дубны.

Докладчик: Коваль Оксана Александровна 17.15 – 17.20

4. Об утверждении плана работы молодежного совета при Главе города Дубны на 2017 год.

Докладчик: Коваль Оксана Александровна 17.20 – 17.25

5. Об исключении из состава молодежного совета при Главе города членов молодежного совета.

Докладчик: Коваль Оксана Александровна 17.25 – 17.30

6. Разное: - вопросы от молодежи города Дубны Главе города Дубны

- выступления начальника отдела молодежной политики УФКСиДМ, директора молодежного центра.

- вручение грамот активистам представителями Администрации.



Вступительное слово Главы города и вручение грамот активистам, а также за победу в конкурсе «Городское ориентирование», проводимого молодежным советом при Главе города Дубны.1. Об утверждении повестки дня заседания молодежного совета при Главе города Дубны.Докладчик: Коваль Оксана Александровна 17.00 – 17.052. Об итогах работы молодежного совета при Главе города Дубны за 2016 год.Докладчик: Коваль Оксана Александровна 17.05 – 17.153. Об утверждении комиссий молодежного совета при Главе города Дубны.Докладчик: Коваль Оксана Александровна 17.15 – 17.204. Об утверждении плана работы молодежного совета при Главе города Дубны на 2017 год.Докладчик: Коваль Оксана Александровна 17.20 – 17.255. Об исключении из состава молодежного совета при Главе города членов молодежного совета.Докладчик: Коваль Оксана Александровна 17.25 – 17.306. Разное: - вопросы от молодежи города Дубны Главе города Дубны- выступления начальника отдела молодежной политики УФКСиДМ, директора молодежного центра.- вручение грамот активистам представителями Администрации. В Мой Мир Share