За безопасность дорожного движения

19 января заместитель руководителя Администрации Дубны Максим Данилов провел заседание комиссии по безопасности дорожного движения. Главным вопросом в повестке был план действий по созданию безопасных условий движения автотранспорта по улице Большеволжская, на которой 15 января этого года случилось резонансное ДТП с трагическими последствиями.

Принято решение по установке на дороге искусственных неровностей («лежачих полицейских»), ограничению скорости движения на опасном повороте до 40 км/ч с установкой соответствующих знаков, и размещению информационного щита перед въездом на Большеволжскую. Кроме этого город взял на себя обязательства оказывать содействие по содержанию данной дороги в нормативном состоянии, несмотря на то, что закреплена она за другими собственниками.