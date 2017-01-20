Masters для Егора. Нужна наша поддержка!

Егор Арефьев, 17-летний студент МИЭТ и воспитанник воднолыжного клуба «Вега», первым среди наших молодых воднолыжников – за всю историю российских водных лыж! – получил право участия в Junior Mаsters. Этот турнир, который проводится в США (в 58-й раз для ведущих мастеров и в 25-й – для юниоров), по праву считается одним из самых престижных в мире, участие в нем – великая честь не только для спортсменов, но и для стран, которые они представляют.

Родной город Егора – Дубна, здесь он и начал заниматься водными лыжами. На международный уровень вышел, тренируясь под руководством заслуженного тренера России Василия Горюнова в воднолыжном клубе «Вега» под Москвой. Чемпион и рекордсмен России в прыжках с трамплина до 14 и 17 лет. В 2013 году стал чемпионом Европы среди юношей (до 14 лет) – это было первое золото в юношеской российской команде за много лет. В 2016 году с личным рекордом и рекордом России для юниоров – 54 м – завоевал бронзовую медаль на чемпионате Европы среди юниоров (до 17 лет).

По итогам сезона 2016 единственный из молодых российских воднолыжников вошел в первую мировую десятку сильнейших юниоров (до 17 лет) в прыжках с трамплина – сразу в топ-4! В европейском рейтинге – в первой тройке сильнейших юниоров.

Приглашение для участия в 25-м Junior Masters стало достойной оценкой достижений молодого мастера. А для российских водных лыж – это исторический прецедент. Пока нашу страну на турнире Masters представлял только один спортсмен – чемпион и рекордсмен России Игорь Морозов, выступающий в группе ведущих мастеров.

- Это огромная честь. И аванс, - так оценивает приглашение Егора на Junior Masters заслуженный тренер России Василий Горюнов.

Егор Арефьев может вписать замечательную страницу в историю российских водных лыж. Если мы ему в этом поможем.

К глубокому сожалению, воднолыжный спорт в России сегодня практически не получает государственной поддержки. Воднолыжный клуб «Вега», созданный в форме некоммерческого партнерства, не имеет и поддержки муниципальной.

По предварительной оценке, для оплаты поездки молодого мастера на турнир в США, включая две-три недели подготовки на теплой воде, нужна сумма порядка 6000 $. Она не по силам самому спортсмену-студенту и его родителям, но при объединении наших усилий становится чисто символической: всего 360 человек со взносом в 1000 рублей могут помочь молодому мастеру достойно представить страну на мировой арене.

И если не мы, то кто?

Деньги можно перечислить на карту спортсмена в Сбербанке РФ с пометкой Masters (или Мастерс, кому как удобно): 4276 4000 1934 5363 EGOR AREFYEV.

Давайте поддержим, друзья!