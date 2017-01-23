Дорогие друзья!
Указ императрицы Елизаветы Петровны об основании Московского университета вышел 25 января 1755 года, и эта дата совпала с днём памяти великомученицы Татьяны.
С тех пор повелось отмечать эту дату как день студенчества или Татьянин день.
Студенческие годы – запоминающаяся и волнительная пора в жизни каждого, кто испытал счастье быть студентом.
Замечательные студенческие традиции не только помогают вам в учёбе, но и формируют ответственную взрослую личность.
Если честно, я вам немого завидую, с удовольствием снова окунулся бы в это удивительное время.
Будущее Дубны и всей России во многом зависит от тех, кто сегодня учится и сдает экзамены в студенческих аудиториях.
Желаю всему студенчеству плодотворных, запоминающихся лет учёбы, уверенности в выбранном вами пути и, как принято говорить в таких случая – светлого будущего!
С уважением,
Глава города Дубны В.Б. Мухин
25 января 2017 г.
23-01-2017