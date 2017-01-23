Поздравление студентам от Главы города Дубны Вячеслава Мухина

Дорогие друзья!

Указ императрицы Елизаветы Петровны об основании Московского университета вышел 25 января 1755 года, и эта дата совпала с днём памяти великомученицы Татьяны.С тех пор повелось отмечать эту дату как день студенчества или Татьянин день.

Студенческие годы – запоминающаяся и волнительная пора в жизни каждого, кто испытал счастье быть студентом.

Замечательные студенческие традиции не только помогают вам в учёбе, но и формируют ответственную взрослую личность.

Если честно, я вам немого завидую, с удовольствием снова окунулся бы в это удивительное время.

Будущее Дубны и всей России во многом зависит от тех, кто сегодня учится и сдает экзамены в студенческих аудиториях.

Желаю всему студенчеству плодотворных, запоминающихся лет учёбы, уверенности в выбранном вами пути и, как принято говорить в таких случая – светлого будущего!

С уважением,Глава города Дубны В.Б. Мухин25 января 2017 г.