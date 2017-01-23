Министр проверил ход строительства моста через Волгу в Дубне

20 января Министр Правительства Московской области по дорожному хозяйству Игорь Тресков проинспектировал строительство мостового перехода через реку Волга в городе Дубна. Контракт на строительство объекта был заключен в декабре 2016 года.

«В настоящее время ведутся работы по устройству буронабивных свай на шести опорах. Проводится устройство пирсов на левом и правом берегах для доставки к русловым опорам техники, материалов и рабочих. Также продолжается обустройство строительной площадки. В работах задействовано 75 специалистов и 27 единиц техники», - сообщил Министр Правительства Московской области по дорожному хозяйству Игорь Тресков.

Общая протяженность сооружения с четырьмя полосами движения (по две полосы в каждую сторону) и расчетной скоростью 80 км/ч составит почти 2 километра, в том числе 1166 метров - длина моста. Перспективная пропускная способность объекта - 24 150 автомобилей в сутки.

Сооружение включает строительство трех частей: правобережной и левобережной эстакад, и моста. Проектом предусмотрено устройство кольцевого пересечения проспекта Боголюбова и ул. Вернова с тремя полосами движения. Пересечение с существующей железной дорогой будет выполнено в разных уровнях. Предполагается устройство четырех съездов, а также тротуаров, пешеходных переходов, автобусных остановок с павильонами и остановочными площадками.

В настоящее время транспортная связь между частями города осуществляется по технической дороге над плотиной, которая находится в аварийном состоянии. Единственный альтернативный вариант объезда – через мост в городе Кимры с перепробегом более 50 километров в одну сторону. Мост соединит две части города, разделенных рекой, тем самым ликвидирует разобщенность территорий и значительно улучшит транспортную ситуацию в Дубне.

Строительство объекта выполняется в рамках госпрограммы Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» с финансированием из федерального бюджета и дорожного фонда региона.

Заказчиком строительства выступает подведомственное Главному управлению дорожного хозяйства Московской области ГКУ «Дирекция дорожного строительства». Подрядчиком – ПАО «Мостотрест». Срок реализации объекта – 25 месяцев.