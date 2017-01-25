Города Дубна нашла новых инвесторов на Национальной премии «Бизнес-Успех» 23 января 2017 года состоялся VI финал престижной Национальной премии «Бизнес-Успех» в рамках предпринимательского форума «ОПОРЫ РОССИИ» «Малый бизнес – национальная идея?». Президент «Опоры России» Александр Калинин, Секретарь Общественной Палаты Российской Федерации Александр Бречалов и Генеральный директор Агентства стратегических инициатив Андрей Никитин наградили финалистов. Дубна была отмечена особым вниманием экспертного совета, жюри высоко оценили последовательную, планомерную и комплексную политику администрации города в сфере улучшения инвестиционного климата. Со стороны малого и среднего бизнеса представителям Дубны также было оказано внимание, ТОП-менеджмент ряда компаний провели серию предметных переговоров о возможностях переезда и развития собственного дела на территории наукограда. Дубна была отмечена особым вниманием экспертного совета, жюри высоко оценили последовательную, планомерную и комплексную политику администрации города в сфере улучшения инвестиционного климата. Со стороны малого и среднего бизнеса представителям Дубны также было оказано внимание, ТОП-менеджмент ряда компаний провели серию предметных переговоров о возможностях переезда и развития собственного дела на территории наукограда. На мероприятии Дубну представлял глава города Вячеслав Мухин, заместитель руководителя Администрации по инвестициям, инновационной деятельности и информационным технологиям Никита Смирнов. Оксана Аульченкова, генеральный директор консалтинговой группы BMS, автор и ведущая программ на канале Mediametrics, выступила в роли спикера муниципалитета, провела презентацию эффективных и успешных муниципальных практик Дубны, которые являются основой поддержки предпринимательства и улучшения инвестиционного климата города., провела презентацию эффективных и успешных муниципальных практик Дубны, которые являются основой поддержки предпринимательства и улучшения инвестиционного климата города. На мероприятии Дубну представлял глава города Вячеслав Мухин, заместитель руководителя Администрации по инвестициям, инновационной деятельности и информационным технологиям Никита Смирнов. Оксана Аульченкова, генеральный директор консалтинговой группы BMS, автор и ведущая программ на канале Mediametrics, выступила в роли спикера муниципалитета, провела презентацию эффективных и успешных муниципальных практик Дубны, которые являются основой поддержки предпринимательства и улучшения инвестиционного климата города., провела презентацию эффективных и успешных муниципальных практик Дубны, которые являются основой поддержки предпринимательства и улучшения инвестиционного климата города. «Приятно было видеть, что для уважаемого экспертного совета и членов жюри наукоград Дубна – это уже сформировавшийся и узнаваемый бренд, который, априори, ассоциируется с эффективностью, успехом и качественной работой администрации, - рассказывает Вячеслав Мухин. - Особая экономическая зона технико-внедренческого типа «Дубна» по праву считается одним из успешных проектов подобного типа в России. Число резидентов здесь ежегодно увеличивается, а за последние несколько лет были открыты производственные предприятия «Акванова рус», «Связь Инжиниринг КБ», «Промтех-Дубна», «Эйлитон» и другие. Кроме того, в городе наблюдается стабильная динамика роста количества субъектов СМП в среднем на 7% в год, увеличение объема налоговых отчислений от деятельности СМП на 10% в год, прирост численности населения города за счет приезда в Дубну специалистов из других регионов в среднем на 5,5% в год. Так что выход в финал престижной федеральной премии в номинации «Лучшая муниципальная практика» - это закономерное и ожидаемое событие».

Стоит напомнить, что наукоград Дубна впервые принял участие в премии и стал финалистом. Это единственный город Московской области, вошедший в ТОП-10 по версии «Бизнес-Успех». «Приятно было видеть, что для уважаемого экспертного совета и членов жюри наукоград Дубна – это уже сформировавшийся и узнаваемый бренд, который, априори, ассоциируется с эффективностью, успехом и качественной работой администрации, - рассказывает Вячеслав Мухин. - Особая экономическая зона технико-внедренческого типа «Дубна» по праву считается одним из успешных проектов подобного типа в России. Число резидентов здесь ежегодно увеличивается, а за последние несколько лет были открыты производственные предприятия «Акванова рус», «Связь Инжиниринг КБ», «Промтех-Дубна», «Эйлитон» и другие. Кроме того, в городе наблюдается стабильная динамика роста количества субъектов СМП в среднем на 7% в год, увеличение объема налоговых отчислений от деятельности СМП на 10% в год, прирост численности населения города за счет приезда в Дубну специалистов из других регионов в среднем на 5,5% в год. Так что выход в финал престижной федеральной премии в номинации «Лучшая муниципальная практика» - это закономерное и ожидаемое событие».Стоит напомнить, что наукоград Дубна впервые принял участие в премии и стал финалистом. Это единственный город Московской области, вошедший в ТОП-10 по версии «Бизнес-Успех». Организаторы события - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства "ОПОРА РОССИИ", Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов, Общественная палата РФ.



Организаторы события - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства "ОПОРА РОССИИ", Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов, Общественная палата РФ. В Мой Мир Share