Города Родителям будущих первоклассников С 1 февраля 2017 года начинается прием заявлений от родителей (законных представителей) на зачисление детей, достигших 6 лет и шести месяцев на 01.09.2017 года в 1-й класс 2017-2018 учебного года в электронном виде для граждан, проживающих на закрепленной территории общеобразовательного учреждения, посредством Портала государственных и муниципальных услуг Московской области. https://usludi.mosreg.ru/ https://usludi.mosreg.ru/ По общим вопросам зачисления детей в 1 класс можно обращаться: По общим вопросам зачисления детей в 1 класс можно обращаться: - к заместителю начальника ГОРУНО Сушенцовой Галине Владимировне

тел. 8(496) 216-60-60 доб.5519

- к методисту отдела развития и методического обеспечения - к заместителю начальника ГОРУНО Сушенцовой Галине Владимировнетел. 8(496) 216-60-60 доб.5519- к методисту отдела развития и методического обеспечения Центра развития образования Гудошниковой Элле Васильевне Центра развития образования Гудошниковой Элле Васильевне тел. 8(496) 216-60-60 доб.5562 тел. 8(496) 216-60-60 доб.5562 По вопросам технологии подачи электронной формы заявления на Портале

https://usludi.mosreg.ru/ обращаться к методисту отдела информационных технологий

Центра развития образования Лапушкиной Ирине Александровне

тел. (496) 216-60-60 доб.5547



По вопросам технологии подачи электронной формы заявления на Порталеhttps://usludi.mosreg.ru/ обращаться к методисту отдела информационных технологийЦентра развития образования Лапушкиной Ирине Александровнетел. (496) 216-60-60 доб.5547 В Мой Мир Share