С 1 февраля 2017 года начинается прием заявлений от родителей (законных представителей) на зачисление детей, достигших 6 лет и шести месяцев на 01.09.2017 года в 1-й класс 2017-2018 учебного года в электронном виде для граждан, проживающих на закрепленной территории общеобразовательного учреждения, посредством Портала государственных и муниципальных услуг Московской области.
https://usludi.mosreg.ru/
По общим вопросам зачисления детей в 1 класс можно обращаться:
- к заместителю начальника ГОРУНО Сушенцовой Галине Владимировне
тел. 8(496) 216-60-60 доб.5519
- к методисту отдела развития и методического обеспечения
Центра развития образования Гудошниковой Элле Васильевне
тел. 8(496) 216-60-60 доб.5562
По вопросам технологии подачи электронной формы заявления на Портале
https://usludi.mosreg.ru/ обращаться к методисту отдела информационных технологий
Центра развития образования Лапушкиной Ирине Александровне
тел. (496) 216-60-60 доб.5547
26-01-2017