Уважаемые жители Дубны!

Сегодня памятный день в истории нашей страны – 73 годовщина со дня окончания блокады Ленинграда.

В этот день мы вспоминаем тех, кому выпали жестокие испытания тех страшных блокадных 872 дней, кто выжил в блокаду, и кто навсегда остался там. Мы с благодарностью вспоминаем советских солдат, которые при поддержке кораблей и авиации Балтийского флота провели ряд тяжелых, но успешных операций, освободив от фашистов близлежащие города, а затем и Ленинград. За массовый героизм и мужество в защите Родины в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг., проявленные защитниками блокадного Ленинграда, согласно Указу Президиума Верховного Совета СССР 8 мая 1965 года городу присвоена высшая степень отличия — звание Город-герой.27 января является Днём воинской славы России, «Днем полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады».

В Дубне, рядом с нами, живут непосредственные свидетели Ленинградской блокады, люди, пережившие эту трагедию. Их более 20 человек. Низкий поклон им.

В этот день желаю всем жителям Дубны благополучия, здоровья, и мирного неба над головой.

Глава г. Дубны Вячеслав Мухин27 января 2017 г.