Сегодня памятный день в истории нашей страны – 73 годовщина со дня окончания блокады Ленинграда.
В этот день мы вспоминаем тех, кому выпали жестокие испытания тех страшных блокадных 872 дней, кто выжил в блокаду, и кто навсегда остался там. Мы с благодарностью вспоминаем советских солдат, которые при поддержке кораблей и авиации Балтийского флота провели ряд тяжелых, но успешных операций, освободив от фашистов близлежащие города, а затем и Ленинград. За массовый героизм и мужество в защите Родины в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг., проявленные защитниками блокадного Ленинграда, согласно Указу Президиума Верховного Совета СССР 8 мая 1965 года городу присвоена высшая степень отличия — звание Город-герой.
27 января является Днём воинской славы России, «Днем полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады».
В Дубне, рядом с нами, живут непосредственные свидетели Ленинградской блокады, люди, пережившие эту трагедию. Их более 20 человек. Низкий поклон им.
В этот день желаю всем жителям Дубны благополучия, здоровья, и мирного неба над головой.
Глава г. Дубны Вячеслав Мухин
27 января 2017 г.
27-01-2017