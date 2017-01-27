Дизайн и хостинг - "Компания Контакт" Реклама на сайте | Мобильная версия




Новости
Города
ОЭЗ "Дубна"
Сегодня в мире
В мире спорта
УПФ и Соцзащита
Религии
Компании КОНТАКТ
Культурная жизнь
Спорта
Разное
О Дубне
Видео
Культура
Информация
Ресурсы
Партнёры
Реклама в Дубне
Города
Уважаемые жители Дубны! 
Сегодня памятный день в истории нашей страны – 73 годовщина со дня окончания блокады Ленинграда.

В этот день мы вспоминаем тех, кому выпали жестокие испытания тех страшных блокадных 872 дней, кто выжил в блокаду, и кто навсегда остался там. Мы с благодарностью вспоминаем советских солдат, которые при поддержке кораблей и авиации Балтийского флота провели ряд тяжелых, но успешных операций, освободив от фашистов близлежащие города, а затем и Ленинград. За массовый героизм и мужество в защите Родины в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг., проявленные защитниками блокадного Ленинграда, согласно Указу Президиума Верховного Совета СССР 8 мая 1965 года городу присвоена высшая степень отличия — звание Город-герой.
27 января является Днём воинской славы России, «Днем полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады».

В Дубне, рядом с нами, живут непосредственные свидетели Ленинградской блокады, люди, пережившие эту трагедию. Их более 20 человек. Низкий поклон им.

В этот день желаю всем жителям Дубны благополучия, здоровья, и мирного неба над головой.

Глава г. Дубны Вячеслав Мухин
27 января 2017 г.

27-01-2017
Рекомендуем
Дубнометр
Прогноз погоды
ДубноВетр
Рестораны и кафе - Дуб-Ням
Турфирмы - Пора на отдых
Расписание поездов
Расписание автобусов
Частные объявления
Алло такси
Радиация в Дубне
Курсы валют
Афиша
Сегодня в мире
В мире спорта
Видео новости
«Крымскй» мост через Волгу в Дубне





Copyright © 2008 “Компания Контакт”, "Дубна.Ру", Лицензия Минпечати Эл № 77-4556
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "Дубну.Ру" обязательна.
E-mail: master@dubna.ru

Рейтинг@Mail.ru