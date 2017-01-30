Депутаты решили

На заседание Совета депутатов 26 января 2017 года приняты решения:- о внесении изменений в решение Совета депутатов города Дубны Московской области от 27.10.2016 г. № РС-9(32)-94/37 «О согласовании передачи Муниципального унитарного предприятия города Дубны Московской области «ЭЛЕКТРОСЕТЬ» как имущественного комплекса, электросетевого имущества из муниципальной собственности города Дубны Московской области в собственность Московской области»,

- о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Дубны Московской области (этот вопрос выносился на предыдущее заседание, которое состоялось 19 января этого года, но был снят с обсуждения по инициативе некоторых депутатов, поскольку, по их мнению, не был достаточно проработан.)

- о внесении изменений в решение Совета депутатов города Дубны № РС-1(36)-2 от 18.01.2017 года «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития наукограда Дубна на 2017-2026 годы и Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития наукограда Дубна на 2017-2026 годы»

- об определении Интернет – портала www.naukograd-dubna.ru официальным Интернет-порталом органов местного самоуправления города Дубны Московской области

- об утверждении отчетов за 2016 год постоянных депутатских комиссий Совета депутатов города Дубны по экономике и научно-производственному комплексу, по жилищно-коммунальному комплексу и городскому хозяйству, по образованию и культуре, спорту и делам молодежи.

Совет депутатов утвердил в должности Директора Многофункционального центра г. Дубны Федорову Веру Григорьевну и в должности Директора Муниципального казенного учреждения «Специализированная служба по вопросам похоронного дела города Дубны Московской области» Судас Александра Григорьевича.