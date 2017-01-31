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Академик РАН Г.В. Трубников назначен заместителем министра образования и науки 
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назначил академика РАН Григория Владимировича Трубникова заместителем министра образования и науки. Соответствующее распоряжение было опубликовано в четверг, 26 января 2017 г. на сайте правительства РФ.

Г.В. Трубников с 2014 года является вице-директором Объединенного института ядерных исследований.

Российская академия наук будет поддерживать Григория Трубникова в его работе на этом посту, говорится в сообщении ТАСС.

«Это очень удачный выбор. Мы будем его поддерживать», — заявил ТАСС президент РАН Владимир Фортов, комментируя назначение.

Он напомнил, что Г.В. Трубников — молодой физик-экспериментатор с опытом организационной работы и устойчивой репутацией за границей.

В 2016 году Г.В. Трубников стал академиком РАН. Действительные члены РАН пожизненно избираются общим собранием Академии, как правило, из числа членов-корреспондентов, которым Г.В. Трубников был с 2011 по 2016 годы. Он останется академиком после назначения на пост, напомнил Фортов.

По материалам ОИЯИ

31-01-2017
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