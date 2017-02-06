Роль прокуратуры в защите прав бизнеса

Торгово-промышленная палата города Дубны приглашает предпринимателей принять участие во встрече с Прокурором города Дубны Москалевым Альбертом Николаевичем.Встреча состоится 8 февраля 2017г. в 11.00 час. в ТПП г.Дубны (проспект Боголюбова, д. 35).

Тема встречи: "Роль органов прокуратуры в защите прав бизнеса и надзоре за соблюдением законодательства". В рамках встречи также будут рассмотрены вопросы плановых и внеплановых проверок юридических лиц и предпринимателей, организации взаимодействия бизнеса с органами прокуратуры.

Свои вопросы Прокурору города либо темы для освещения на встрече Вы также можете адресовать нам заранее на адрес электронной почты tpp@dubna.ru в целях более продуктивной подготовки встречи.

Прошу также сообщить о Вашем участии во встрече на нашу электронную почту tpp@dubna.ru либо по тел. 212-75-18, 212-12-76.

Бобров Владимир НиколаевичПрезидент Торгово-промышленной палаты города Дубны