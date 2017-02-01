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Открыли подстанцию скорой помощи 
Сегодня в Дубне открылся после ремонта Левобережный Пост скорой медицинской помощи. Удалось обновить инженерные сети, отремонтировать крышу, улучшить планировку здания, привести в порядок внутреннюю и внешнюю отделку. Средства для этого были выделены по программе Губернатора Московской области «Наше Подмосковье». Свой вклад в ремонт внесли и дубненцы, в частности - индивидуальный предприниматель Галина Васильевна Кувшинова.

На открытии Поста Глава Дубны Вячеслав Мухин приветствовал участников мероприятия, среди которых были руководитель Управления координации деятельности медицинских и фармацевтических организаций № 11 Министерства здравоохранения Московской области Виктор Мишарин и главный врач Дмитровской станции скорой помощи Ирина Едуш.

Вячеслав Борисович выразил слова благодарности Губернатору Андрею Воробьеву за оказанную помощь и отметил, что имеются совместные планы Правительства Московской области и Администрации города по созданию в Дубне единой модульной станции скорой медицинской помощи, что позволит медикам еще более оперативно реагировать на срочные вызовы. В данный момент вопрос находится в стадии проработки.

01-02-2017
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