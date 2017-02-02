Города Талантливый руководитель и замечательный человек! Администрация Дубны, депутаты городского Совета депутатов, руководство и коллектив приборного завода «Тензор» искренне и сердечно поздравляют Владимира Алексеевича Серкова с замечательным юбилеем – 70-летием со дня рождения. Уважаемый Владимир Алексеевич, вы отдали служению нашему городу и его жителям почти пятьдесят лет своей жизни, показывая на всех участках своей деятельности – в аппарате дубненского ГК КПСС, в исполкоме городского Совета народных депутатов и ,конечно, на заводе «Тензор» – прекрасные примеры трудолюбия, дисциплинированности, высокой ответственности за порученное дело, инициативности, системного и вдумчивого подхода к решению тех или иных возникающих проблем, что и позволяло вам достигать положительных результатов в работе. Уважаемый Владимир Алексеевич, вы отдали служению нашему городу и его жителям почти пятьдесят лет своей жизни, показывая на всех участках своей деятельности – в аппарате дубненского ГК КПСС, в исполкоме городского Совета народных депутатов и ,конечно, на заводе «Тензор» – прекрасные примеры трудолюбия, дисциплинированности, высокой ответственности за порученное дело, инициативности, системного и вдумчивого подхода к решению тех или иных возникающих проблем, что и позволяло вам достигать положительных результатов в работе. При вашем непосредственном участии и инициативе как заместителя и председателя исполкома в конце 70-х и 80-е годы теперь уже прошлого века в Дубне успешно решались многие экономические проблемы, получали развитие общественные инициативы социального характера, что позволяло улучшать жизнь дубненцев, делать её духовно богаче. Вы принадлежите к числу тех, кто в сложных перестроечных процессах вдумчиво подходил к политическим установкам того времени и стремился стоять на защите интересов города и его населения, добиваясь в разрушительных реформаторских условиях исполнения всех планов и программ, обеспечивающих стабильность и благополучие. При вашем непосредственном участии и инициативе как заместителя и председателя исполкома в конце 70-х и 80-е годы теперь уже прошлого века в Дубне успешно решались многие экономические проблемы, получали развитие общественные инициативы социального характера, что позволяло улучшать жизнь дубненцев, делать её духовно богаче. Вы принадлежите к числу тех, кто в сложных перестроечных процессах вдумчиво подходил к политическим установкам того времени и стремился стоять на защите интересов города и его населения, добиваясь в разрушительных реформаторских условиях исполнения всех планов и программ, обеспечивающих стабильность и благополучие. Значителен ваш вклад, Владимир Алексеевич, и в современную историю приборного завода «Тензор», где вы четверть века возглавляли такой сложный участок управления, как кадровая работа. Ваши способности опытного руководителя позволили в эпоху перемен разработать кадровую политику, позволившую без серьезных потрясений оптимизировать управление персоналом, сделать её гибкой, соответствующей новым рыночным условиям. При этом вы стремились защищать интересы работников и в меру возможностей успешно решать их социальные проблемы. В день вашего юбилея мы не можем не отметить и такие ваши замечательные качества, как доброта, отзывчивость, высокая требовательность к себе и скромность, оптимизм, коммуникабельность, чувство товарищества и стремление к сотрудничеству, уважение к людям, необыкновенное чувство юмора. Именно они, наряду с высоким профессионализмом сделали вас в городе и на предприятии уважаемым и авторитетном человеком и руководителем. Значителен ваш вклад, Владимир Алексеевич, и в современную историю приборного завода «Тензор», где вы четверть века возглавляли такой сложный участок управления, как кадровая работа. Ваши способности опытного руководителя позволили в эпоху перемен разработать кадровую политику, позволившую без серьезных потрясений оптимизировать управление персоналом, сделать её гибкой, соответствующей новым рыночным условиям. При этом вы стремились защищать интересы работников и в меру возможностей успешно решать их социальные проблемы. В день вашего юбилея мы не можем не отметить и такие ваши замечательные качества, как доброта, отзывчивость, высокая требовательность к себе и скромность, оптимизм, коммуникабельность, чувство товарищества и стремление к сотрудничеству, уважение к людям, необыкновенное чувство юмора. Именно они, наряду с высоким профессионализмом сделали вас в городе и на предприятии уважаемым и авторитетном человеком и руководителем. Уважаемый Владимир Алексеевич, от всей души желаем вам энергии и здоровья, долгих лет жизни и успехов в трудовой деятельности. Счастья и благополучия вам, вашим родным и близким.



Уважаемый Владимир Алексеевич, от всей души желаем вам энергии и здоровья, долгих лет жизни и успехов в трудовой деятельности. Счастья и благополучия вам, вашим родным и близким. В Мой Мир Share