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Чиновников обязали отчитываться о деятельности в интернете 
Минтруд готовит инструкцию для госслужащих, обязанных отчитываться о своей деятельности в интернете. Отныне они должны будут сообщать работодателю адреса сайтов, на которых ими размещалась «общедоступная информация». Отказ заполнить утвержденную 28 декабря 2016 года N2867-р правительством РФ форму, как отмечается в Минтруде, считается несовместимым с нахождением на государственной или муниципальной службе и может стать причиной расторжения контракта.

Эта обязанность введена для госслужащих и служащих муниципалитетов с 2017 года. К 1 апреля чиновники обязаны будут заполнить форму «об адресах сайтов и страниц сайтов», на которых ими за последний год размещалась «общедоступная информация, а также данные, позволяющие их идентифицировать».

Претенденты на службу в этих органах власти, так же обязаны предоставить информацию о своих действиях в интернете, но уже за последние три года.

Обязанность была введена поправками к законам «О государственной гражданской службе РФ» и «О муниципальной службе в РФ» в середине 2016 года.

03-02-2017
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