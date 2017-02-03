О перекрытии движения в Дубне

Перекрытие улицы Вернова

В связи с производством работ по строительству мостового перехода через р.Волга в створе ул. Вернова г.Дубны Московской области, в соответствии с постановлением Правительства Московской области от 29.08.2016 г. № 623/29 «Об утверждении проекта планировки территории для размещения мостового перехода через реку Волга в створе улицы Вернова в городе Дубна Московской области»,-

1. Перекрыть движение автомобильного транспорта на участке ул. Вернова от пересечения с пр-том Боголюбова до пересечения с ул. Станционная, с 05 февраля 2017 года до окончания производства работ.

2. Предложить ДТФ «Мостоотряд-90» (А.В. Крымский) установить ограждения и соответствующие дорожные знаки, согласовать проект организации дорожного движения на время перекрытия движения автомобильного транспорта с Администраций города по городскому округу Дубна (М.Н.Данилов).

Заместитель руководителя Администрации М.Н.Данилов