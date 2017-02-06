Ирина Роднина в Дубне

Встреча депутата Госдумы И. К. Родниной с жителями города и Советом депутатов Дубны

В четверг 2 февраля 2017 года депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ Ирина Константиновна Роднина, избранная по Дмитровскому одномандатному избирательному округу № 118, в который входит и наш город, впервые в этом году приехала в Дубну. Она провела личный приём граждан, и пообщалась с депутатами Совета депутатов Дубны. Вместе с ней в этих встречах участвовали Марина Владимировна Шевченко и Александр Владимирович Орлов, депутаты Московской областной Думы, избранные по Дмитровскому избирательному округу № 3, в который так же входит Дубна.

Встреча депутатов всех уровней представительной власти получилась разносторонней и взаимополезной. В частности, речь шла о местном самоуправлении и налаживании коммуникаций с вышестоящими органами власти. Все стороны согласились, что нужно выработать механизмы, позволяющие впредь активно взаимодействовать в деле решения городских проблем.

Поднимались также темы возможных путей развития водных видов спорта и строительства в Дубне ледовой арены. Не остался забытым строящийся лечебный корпус и возможность ремонта школьных стадионов.

Ирина Роднина отметила, что впервые за свою многолетнюю депутатскую практику видит от депутатов муниципального уровня такое желание работать сообща, вместе добиваясь от вышестоящей исполнительной власти необходимых для города решений. По её мнению, практика подобных совместных заседаний продуктивна по своей сути и особенно важна в период принятия решений о бюджете.

Марина Шевченко так же сказала, что гораздо важнее на подобных встречах решать вопросы не мелкие, не точечные, а более масштабные по значимости и объему средств, требующие содействия вышестоящих органов власти.

Заместитель председателя дубненского Совета Сергей Куликов, комментируя итоги встречи, заявил, что депутаты, представляющие наш город в Московской областной и Государственной Думе, продемонстрировали большое желание оказывать любую помощь Дубне и готовность работать вместе. Отметив при этом, что от городских депутатов нужна тщательная предварительная проработка вопросов с привлечением специалистов, которые мы хотим решить с помощью коллег.