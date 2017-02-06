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Информационное сообщение об отчетах территориальных депутатских групп об итогах работы за 2016 год 
8, 9 и 14 февраля 2017 года состоятся отчеты территориальных групп Совета депутатов города Дубны перед избирателями о деятельности Совета депутатов города Дубны за 2016 год:

08 февраля 2017 года в 18.00 состоится отчет территориальной депутатской группы Институтской части города и микрорайона Черная речка в зале заседаний Совета Депутатов по адресу: г. Дубна, ул. Академика Балдина, д.2, к.117;

09 февраля 2016 года в 18.30 состоится отчет территориальной депутатской группы микрорайона Большая Волга в МОУ школа № 7 по адресу: г. Дубна, ул. Энтузиастов, д. 9, МОУ школа № 7, актовый зал;

14 февраля 2017 в 18.00 состоится отчет территориальной депутатской группы Левобережной части города в ДК «Октябрь» по адресу: г. Дубна, пл. Космонавтов, д.1, 2-й этаж, лекционный зал (к. 220).

06-02-2017
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