Повестка дня заседания постоянных депутатских комиссий Совета депутатов на 09 февраля 2017 года
г. Дубна, ул. Академика Балдина, д. 2, 1 этаж, к. 117
14.00 – заседание постоянной депутатской комиссии по бюджету, финансам и налогам
(председатель – Углов Евгений Дмитриевич)
1. О внесении изменений в решение Совета депутатов № РС-11(34)-103/42 от 08.12.2016 г. «О бюджете города Дубны на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»
Докладчик: Игнатьева Мария Владимировна
Приглашенные (Каприна Надежда Николаевна, Бугринов Сергей Валентинович)
15.30 – заседание постоянной депутатской комиссии по жилищно-коммунальному комплексу и городскому хозяйству
(председатель – Николаев Валерий Павлович)
1. О формировании изменения индексов платы граждан за коммунальные услуги в РФ
Докладчик: Игнатьева Мария Владимировна
Приглашенные (Мокрушина Татьяна Николаевна, Бугринов Сергей Валентинович)
16.30 – заседание постоянной депутатской комиссии по градостроительству, имущественным и земельным отношениям
(председатель – Урманов Виль Бариевич)
1. Об отчете Комитета по управлению имуществом о приватизации за 2016 год
Докладчик: Штейн Евгений Викторович
Приглашенные (Бугринов Сергей Валентинович)
17.00 – заседание постоянной депутатской комиссии по социальной политике, здравоохранению и работе с ветеранами
(председатель – Насонов Павел Анатольевич)
1. О награждении Почетным знаком «За заслуги перед Дубной»
Докладчик: Усов Александр Александрович
Приглашенные (Бугринов Сергей Валентинович)
06-02-2017