Дизайн и хостинг - "Компания Контакт" Реклама на сайте | Мобильная версия




Новости
Города
ОЭЗ "Дубна"
Сегодня в мире
В мире спорта
УПФ и Соцзащита
Религии
Компании КОНТАКТ
Культурная жизнь
Спорта
Разное
О Дубне
Видео
Культура
Информация
Ресурсы
Партнёры
Реклама в Дубне
Города
Повестка дня заседания постоянных депутатских комиссий Совета депутатов на 09 февраля 2017 года 
г. Дубна, ул. Академика Балдина, д. 2, 1 этаж, к. 117

14.00 – заседание постоянной депутатской комиссии по бюджету, финансам и налогам (председатель – Углов Евгений Дмитриевич)
1. О внесении изменений в решение Совета депутатов № РС-11(34)-103/42 от 08.12.2016 г. «О бюджете города Дубны на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»
Докладчик: Игнатьева Мария Владимировна
Приглашенные (Каприна Надежда Николаевна, Бугринов Сергей Валентинович)

15.30 – заседание постоянной депутатской комиссии по жилищно-коммунальному комплексу и городскому хозяйству (председатель – Николаев Валерий Павлович)
1. О формировании изменения индексов платы граждан за коммунальные услуги в РФ
Докладчик: Игнатьева Мария Владимировна
Приглашенные (Мокрушина Татьяна Николаевна, Бугринов Сергей Валентинович)

16.30 – заседание постоянной депутатской комиссии по градостроительству, имущественным и земельным отношениям (председатель – Урманов Виль Бариевич)
1. Об отчете Комитета по управлению имуществом о приватизации за 2016 год
Докладчик: Штейн Евгений Викторович
Приглашенные (Бугринов Сергей Валентинович)

17.00 – заседание постоянной депутатской комиссии по социальной политике, здравоохранению и работе с ветеранами (председатель – Насонов Павел Анатольевич)
1. О награждении Почетным знаком «За заслуги перед Дубной»
Докладчик: Усов Александр Александрович
Приглашенные (Бугринов Сергей Валентинович)

06-02-2017
Рекомендуем
Дубнометр
Прогноз погоды
ДубноВетр
Рестораны и кафе - Дуб-Ням
Турфирмы - Пора на отдых
Расписание поездов
Расписание автобусов
Частные объявления
Алло такси
Радиация в Дубне
Курсы валют
Афиша
Сегодня в мире
В мире спорта
Видео новости
Ноу хау очистки дорог




Copyright © 2008 “Компания Контакт”, "Дубна.Ру", Лицензия Минпечати Эл № 77-4556
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "Дубну.Ру" обязательна.
E-mail: master@dubna.ru

Рейтинг@Mail.ru