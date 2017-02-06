Повестка дня заседания постоянных депутатских комиссий Совета депутатов на 09 февраля 2017 года

г. Дубна, ул. Академика Балдина, д. 2, 1 этаж, к. 117

(председатель – Углов Евгений Дмитриевич)1. О внесении изменений в решение Совета депутатов № РС-11(34)-103/42 от 08.12.2016 г. «О бюджете города Дубны на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»Докладчик: Игнатьева Мария ВладимировнаПриглашенные (Каприна Надежда Николаевна, Бугринов Сергей Валентинович)

(председатель – Николаев Валерий Павлович)1. О формировании изменения индексов платы граждан за коммунальные услуги в РФДокладчик: Игнатьева Мария ВладимировнаПриглашенные (Мокрушина Татьяна Николаевна, Бугринов Сергей Валентинович)

(председатель – Урманов Виль Бариевич)1. Об отчете Комитета по управлению имуществом о приватизации за 2016 годДокладчик: Штейн Евгений ВикторовичПриглашенные (Бугринов Сергей Валентинович)

(председатель – Насонов Павел Анатольевич)1. О награждении Почетным знаком «За заслуги перед Дубной»Докладчик: Усов Александр АлександровичПриглашенные (Бугринов Сергей Валентинович)