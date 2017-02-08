Уважаемые сотрудники и ветераны научных организаций!

Поздравляю с профессиональным праздником - Днем российской науки!Каждый из вас преданно служит науке, вносит свой вклад в развитие экономики и российской научной школы, которая получила заслуженное признание во всем мире.

Уверен, что, объединив усилия, мы сможем создать достойные условия для развития научных центров, образовательных учреждений и производственных предприятий Подмосковья, ускорить внедрение собственных уникальных технологий, обеспечить преемственность научных поколений.

Желаю Вам и Вашим коллегам доброго здоровья, благополучия и новых открытий!

С уважением,Губернатор Московской области А. Воробьев