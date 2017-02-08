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Уважаемые сотрудники и ветераны научных организаций! 
Поздравляю с профессиональным праздником - Днем российской науки!
Каждый из вас преданно служит науке, вносит свой вклад в развитие экономики и российской научной школы, которая получила заслуженное признание во всем мире.

Уверен, что, объединив усилия, мы сможем создать достойные условия для развития научных центров, образовательных учреждений и производственных предприятий Подмосковья, ускорить внедрение собственных уникальных технологий, обеспечить преемственность научных поколений.

Желаю Вам и Вашим коллегам доброго здоровья, благополучия и новых открытий!

С уважением,
Губернатор Московской области А. Воробьев

08-02-2017
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