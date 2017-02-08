Уважаемые дубненцы!

Сегодня мы отмечаем День российской науки! Праздник, казалось бы, молодой – мы празднуем его в 18-ый раз. Но на самом деле День науки приурочен к дате основания Российской академии наук, учреждённой императором Петром Первым, значит это День с большой историей.Сейчас, спустя почти триста лет, мы видим, что достижения наши в науке грандиозны. Мы с вами живем в таком городе, где наука не просто показывает свои вершины, эти вершины растут на наших глазах.

Объединенный Институт ядерных исследований решает масштабные задачи фундаментального значения и инновационного характера. У нас в Дубне создаются новые ядерно-физические установки, в том числе перспективные мега-сайенс проекты.

Передовая научная мысль насыщает работу научно-промышленного комплекса Дубны, позволяя создавать образцы уникальной продукции.А в стенах нашего университета большая наука передаёт свои знания будущим ученым и специалистам.

Поздравляю всех сотрудников, работающих на предприятиях научно-исследовательского комплекса Дубны, всех инженеров, конструкторов, ученых дубненских научных и промышленных организаций, всех жителей нашего города с замечательным праздником!

Здоровья, благополучия, творческих успехов и новых открытий!

С уважением,Глава города Дубны В.Б.Мухин