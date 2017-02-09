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Создание символики строительства моста 
Открыт прием заявок на участие в конкурсе «Создание символики строительства мостового перехода через реку Волга в городе Дубне». В Положении о конкурсе говорится, что в качестве конкурсных работ принимаются логотипы, эмблемы, оригинальные графические начертания. Желательно наличие трех элементов: «Дубна», «река Волга», «Мост». Оцениваться будут как стиль выполнения работ, так и сама идея, художественное решение. Победителя ожидает приятный сюрприз.

Организаторами конкурса являются отдел взаимодействия со СМИ и общественными организациями и отдел молодежной политики Управления физической культуры, спорта и делам молодежи Администрации города Дубны.

Для участия в конкурсе необходимо предоставить заявку (согласно Положения). Конкурсные работы вместе с заявками на участие принимаются с 09:00 до 18:00 по адресу: г. Дубна, ул. Академика Балдина, д.2, кабинет 119 тел., 8(49621)-218-05-05*418, e-mail: bma@uni-dubna.ru

Напомним, что во время пресс-конференции Главы города Дубны Вячеслава Мухина и руководителя проекта строительства мостового перехода через Волгу в Дубне, заместителя директора "МОСТООТРЯДА-90" Александра Крымского, журналисты предложили идею сделать символ строительства нашего дубненского моста и вести его аккаунт в социальной сети Инстаграм (по примеру строительства Керченского моста).

09-02-2017
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