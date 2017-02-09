Города Создание символики строительства моста Открыт прием заявок на участие в конкурсе «Создание символики строительства мостового перехода через реку Волга в городе Дубне». В Положении о конкурсе говорится, что в качестве конкурсных работ принимаются логотипы, эмблемы, оригинальные графические начертания. Желательно наличие трех элементов: «Дубна», «река Волга», «Мост». Оцениваться будут как стиль выполнения работ, так и сама идея, художественное решение. Победителя ожидает приятный сюрприз. Организаторами конкурса являются отдел взаимодействия со СМИ и общественными организациями и отдел молодежной политики Управления физической культуры, спорта и делам молодежи Администрации города Дубны.



Для участия в конкурсе необходимо предоставить заявку Организаторами конкурса являются отдел взаимодействия со СМИ и общественными организациями и отдел молодежной политики Управления физической культуры, спорта и делам молодежи Администрации города Дубны.Для участия в конкурсе необходимо предоставить заявку (согласно Положения) . Конкурсные работы вместе с заявками на участие принимаются с 09:00 до 18:00 по адресу: г. Дубна, ул. Академика Балдина, д.2, кабинет 119 тел., 8(49621)-218-05-05*418, e-mail: bma@uni-dubna.ru Напомним, что во время пресс-конференции Главы города Дубны Вячеслава Мухина и руководителя проекта строительства мостового перехода через Волгу в Дубне, заместителя директора "МОСТООТРЯДА-90" Александра Крымского, журналисты предложили идею сделать символ строительства нашего дубненского моста и вести его аккаунт в социальной сети Инстаграм (по примеру строительства Керченского моста).



Постановление Главы города и Положение о конкурсе (мост).pdf

Напомним, что во время пресс-конференции Главы города Дубны Вячеслава Мухина и руководителя проекта строительства мостового перехода через Волгу в Дубне, заместителя директора "МОСТООТРЯДА-90" Александра Крымского, журналисты предложили идею сделать символ строительства нашего дубненского моста и вести его аккаунт в социальной сети Инстаграм (по примеру строительства Керченского моста). В Мой Мир Share