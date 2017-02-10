Отчёт депутатов

Депутаты территориальной группы микрорайона Большая Волга 9 февраля отчитались перед своими избирателями за период работы с февраля 2016г по февраль 2017г. Встреча проходила в школе №7 и собрала значительное количество жителей микрорайона.

- по бюджету, финансам и налогам: Дзюба С.Ф., Халяпина Н.П.

- по экономике и научно-производственному комплексу: Дзюба С.Ф. (председатель), Андронов С.В., Тамонов А.В.

- по жилищно-коммунальному комплексу и городскому хозяйству: Андронов С.В., Дзюба К.С.

- по градостроительству, имущественным и земельным отношениям: Дзюба К.С.

- по образованию и культуре, спорту и делам молодежи: Халяпина Н.П. (председатель), Маркина Н.М., Андронов С.В., Тамонов А.В

- по социальной политике, здравоохранению и работе с ветеранами: Маркина Н.М., Тамонов А.В.

Народные избранники большеволжской территориальной группы принимают участие во всех профильных комиссиях Совета депутатов:За отчётный период территориальная группа собиралась 3 раза. Депутатами было проведено 32 приема населения и зафиксировано 24 обращения, на основании которых было составлено около 20 депутатских запросов.

Кроме этого, депутаты принимали участие в подготовке и проведении мероприятий, посвященных празднованию 60-летия Дубны и Дня знаний, провели субботник в сквере им. П.А. Журавлева, активно работали с Советом ветеранов, принимали личное участие в организации и проведении городских спортивных мероприятия, работах по озеленения городских территорий.

Из наиболее значимых отмечались ремонт тротуара у шк№2, демонтаж нестационарных торговых объектов, завершение ремонта в СК «Руслан» и вручение знака «За заслуги перед Дубной» организатору СДЮСШОР по волейболу Рудковской Г.В.

Из направленных на перспективу направлений работы депутатов, можно назвать решения, связанные с разработкой Стратегии социально-экономического развития Дубны как наукограда РФ и Плана ее реализации на период с 2017 до 2026 года, условиями пребывания организаций-резидентов особой экономической зоны в Дубне.

В своей деятельности депутатам приходится решать множество вопросов в самых различных сферах жизни Дубны и её жителей. Для того, чтобы иметь представление о том, чему, кроме своей основной работы, народным избранникам приходится уделять своё время и внимание, надо чаще с ними встречаться. Это касается и личных приёмов, и отчетных мероприятий.

В заключение почти часового отчёта депутатской группы свои вопросы смогли задать жители микрорайона Большая Волга. Из наиболее острых были вопросы по благоустройству, состоянию дорог и коммунальным проблемам. На вопросы по ЖКХ отвечал приглашённый на отчётное собрание заместитель руководителя администрации Дубны М.Н. Данилов. Жители микрорайона поблагодарили депутатов за их работу, пожелали более пристального внимания к проблемам микрорайона Большая Волга и успехов в их деятельности.