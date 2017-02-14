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Да будет свет! 
На портале «Добродел» опубликован перечень планируемых к установке/ капитальному ремонту объектов освещения в муниципалитетах Московской области в 2017 году.
В Дубне на восьми участках установят или отремонтируют 65 уличных светильников.

Так, пять новых фонарей появятся между домами 13 и 15 на ул. Октябрьской, по четыре — у дома 30 по ул. Центральной и у домов 15, 17, 19, 21 на ул. Заречной, два — у дома 18 на ул. Курчатова. Они будут освещать дворы и детские площадки. Еще два фонаря установят на дороге у дома 7/1 по ул. Университетской.

В Парке семейного отдыха проведут капремонт 42 светильников, по два отремонтируют вдоль дороги по ул. Приборостроителей и на дворовой территории и детской площадке у домов 3, 3б, 5 по ул. Энтузиастов.

14-02-2017
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