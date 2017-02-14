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Повестка дня Городской трехсторонней комиссии 
15 февраля 2017 года, в 11. 00 по адресу: г. Дубна, ул. Академика Балдина, д. 2, комната 117 (1 этаж) состоится заседание Городской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений

ПОВЕСТКА ДНЯ:


1. О выполнении Дубненского городского трехстороннего соглашения между органами местного самоуправления, Координационным советом организаций профсоюзов и работодателями г.Дубны на 2015 - 2017 годы за 2016 год.
Усов Александр Александрович – руководитель Администрации города Дубны Московской области.

2. О результатах контрольно-надзорной деятельности в организациях города Дубны по результатам проверок Государственной инспекции труда в Московской области за 2016 год.
Представитель Государственной инспекции труда в Московской области (по согласованию).

3. О миграционной обстановке в г. Дубне в 2016 году.
Потапенко Владимир Анатольевич – начальник Управления безопасности Администрации города Дубны.
Чурин Борис Васильевич – начальник отдела по вопросам миграции при ОМВД по городскому округу Дубна.

4. О выполнении социальных гарантий работодателями города Дубны в части перечисления пенсионных и страховых взносов в Пенсионный фонд РФ и Фонд социального страхования.
Бурлака Надежда Петровна – начальник ГУ Управления Пенсионного фонда №36 по г.Москве и Московской области.
Шепелева Надежда Николаевна – начальник Филиала №30 Фонда социального страхования по г.Дубне Московской области.

5. Проблемные вопросы в системе городского здравоохранения и пути их решения.
Мадфес Николай Юрьевич – заместитель руководителя Администрации города Дубны.
Осипов Алексей Валентинович – главный врач ГАУЗ «Дубненская городская больница».
Клименко Александр Андреевич – и.о. начальника ФБУЗ МСЧ № 9 ФМБА России.

14-02-2017
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